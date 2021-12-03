17:51, Сегодня

Вступление Украины в НАТО: дипломат рассказал, что нужно сделать "Группа поддержки довольно ограничена"

В современных условиях вряд ли в НАТО найдется страна, которая поддержала бы требования России. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур.

"Для Альянса это будет самоубийство. Кто является "камнем преткновения" для принятия решения - это тоже понятно. Это прежде всего Германия, Франция, но, безусловно, этим позиция нашего членства не ограничивается", - сказал он.

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"Понятно, что нужно также не ограничиваться работой с этими двумя странами. Нужно разговаривать со всеми членами НАТО и помнить, что, к сожалению, группа поддержки - стран, готовых активно поддержать наше членство в НАТО, - довольно ограничена и практически не увеличивается", – рассказал Шамшур.

По его словам, это очень сложная политическая проблема:

"Безусловно, нужно продолжать реформы. Потому что, чтобы быть убедительными в наших разговорах, дебатах с Альянсом, его отдельными членами, нужно иметь критическую массу реформ в стране. Тогда наши аргументы будут выглядеть убедительно".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг гарантии того, что Киев откажется от планов присоединиться к НАТО, и призвал Альянс таким же образом ответить России.

В частности, он прокомментировал требование российского руководства о том, чтобы НАТО предоставило Москве гарантии безопасности и нерасширения на Восток.

"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", - заявил Кулеба.

Он также призвал США и союзников отвергнуть требования Москвы.

Ранее военный эксперт Олег Стариков сказал, что страны НАТО в случае открытой военной агрессии России против Украины смогут оказать Киеву только материальную и дипломатическую помощь.

"Чем наше государство сильнее, чем наши вооруженные силы сильнее, тем меньше вероятность агрессии. Поэтому мир смотрит - готовы мы сопротивляться или нет. Если не готовы, естественно, защищать нас никто не будет. Даже если готовы, они нам будут оказывать помощь. Но в случае агрессии никакой помощи, кроме материальной, экономической, дипломатической, информационной не окажут. Все зависит только от нас, от украинцев", - пояснил он.