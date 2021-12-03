16:33, Сегодня

Нападение России на Украину: дипломат назвал возможные сценарии развития событий "В плане обороны мы больше готовы, чем когда-либо"

Угроза нападения России на территорию Украины есть - она никуда не исчезла, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Нас должна интересовать наша готовность, потому что война России против Украины началась не сегодня. И то, что мы думаем - будет ли Путин отдавать приказ или не будет, - это неправильная тактика. Дело в том, что знать мы будем о таком приказе где-то за 3 дня примерно. Есть определенные индикаторы, с помощью которых можно определить, планируется ли в ближайшие дни полномасштабная атака. Почему-то все ждут, что это будут танки, БТРы, наступление - как в 2014 году. А это может быть совсем не так. У нас есть сценарии, которые мы также понимаем, при которых нет даже массированного захода на территорию Украины. Это может происходить атака с применением авиации – мы видели такие ситуации в Сирии, как применяется российская авиация со своей территории против нас…", – сказал он.

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По словам Валерия Чалого, может быть и кибератака со стороны России:

"Уже такие попытки были. В последнюю неделю наращиваются очень серьезные информационные атаки – в 10 раз они увеличились. Они сопровождаются также тестированием наших способностей киберобороны. Поэтому это может быть совсем другой сценарий, и его вероятность сегодня не исчезла. Поэтому думать не нужно – будет Путин что-то делать или не будет, - а нужно быть просто готовым к такому сценарию".

Также он оценил готовность украинской власти к этим угрозам:

"Я думаю, что в плане обороны мы больше готовы, чем когда-либо, чем в 2014 году и даже позже... Меня волнует способность нашего верховного руководства в условиях войны отдавать правильные приказы и мобилизовать страну. Главный вопрос сейчас – это наша готовность, внутренняя консолидация, возможность отразить такую атаку всей страной. Здесь много вопросов, начиная с мобилизационного ресурса и заканчивая планами всех секторов экономики... Сейчас внимание должно быть сконцентрировано на том, чтобы каждый знал свое движение".

По его мнению, в то же время заявления международных партнеров Украины пока адекватны.

"С точки зрения сегодняшней ситуации и заявлений наших партнеров... Они адекватны, более решительны, чем когда-либо. Мы слышим консолидированную позицию, но все понимаем, что это не та позиция, которая будет максимально нужна нам в случае худшего сценария. Мы понимаем, что от НАТО нам не нужно вступление завтра, но нам нужно, чтобы НАТО могло закрыть авиационное пространство в случае российской атаки. И готовы ли они - это к ним вопросы", - сказал он.

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Напомним, 2 декабря полковник, экс-начальник разведки Минобороны Петр Недзельский заявил, что Украина должна укрепить свои военные дислокации в регионах, рядом с которыми предполагается проведение белорусско-российских учений.

"Мы должны реагировать, мы должны так же туда направить соответствующий контингент войск, чтобы на случай, если эти так называемые учения перерастут в откровенную агрессию, дать отпор этой агрессии… Это так понятно, что каких-то других трактовок и быть не может", — сказал он, подчеркнув, что Россия и Беларусь сегодня не скрывают своего негативного отношения к Украине и к нынешней украинской власти.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, каким образом США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.

Также военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.