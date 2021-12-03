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Зеленая энергетика: Турция за 30 лет хочет избавиться от выбросов углекислого газа Правительство Турции собирается поощрять людей покупать электромобили и развивать зеленую инфраструктуру

Еще одна страна поставила в приоритет получение электроэнергии из возобновляемых источников. О том, что теперь и Турция свой энергетический курс направила на развитие "зеленой" энергии, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

К 2053 году страна планирует перейти на зеленые источники энергии и полностью избавиться от вредных выбросов углекислого газа. Такое заявление сделали на энергетическом саммите, который состоялся в стране.

Отмечается, что в Турции уже более 40% электроэнергии вырабатывают возобновляемые источники. В планах правительства страны поощрять людей покупать электромобили, развивать зеленую инфраструктуру и поддерживать экологические проекты.

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Напомним, что и Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия начала обустраивать чистые города. По данным телеканала "Украина 24", искусственный остров площадью, как Киев, возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией.

Кроме того, известно, что Британия построит новый центр "зеленой" энергии. На южном побережье Соединенного Королевства создадут современный центр возобновляемой энергии, где поставят ветряки, солнечные электростанции и будут производить чистый водород.