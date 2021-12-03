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Климкин объяснил, чего хочет Лукашенко от граждан России Лукашенко не сможет продолжать политическую карьеру в Беларуси, он там всем надоел, считает экс-министр

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня может делать серьезную ставку на россиян. Почему ему сегодня более интересны граждане РФ, а не белорусы, объяснил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Позиция Лукашенко - и он уже пытался о ней говорить, торговался с Путиным несколько месяцев - никаким образом не влияет и не находится под влиянием нашей позиции. На самом деле Лукашенко торгуется за свое будущее, он мечтает остаться в политике. Он точно не останется в белорусской политике, потому что там он надоел даже белорусам, его там не оставят и нормально не проголосуют", — сказал экс-глава МИД.

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Лукашенко, по мнению Климкина, сегодня ищет "место под солнцем", где будет в безопасности и он, и его капитал.

"Что он хочет? Он хочет занять ключевую позицию в новом союзном государстве - позицию либо президента, либо одну из лучших позиций, обеспечить себе безопасность, обеспечить свою физическую безопасность, а также безопасность своих денег. Это все, о чем он беспокоится. Он прекрасно понимает также, что его интервью, которое он давал ведущему российскому каналу, оно заходит не на белорусов, не на нас, не на Запад, оно заходит на часть российского электората. И он хочет получить какую-то поддержку от жесткого и консервативного российского электората, а потом сказать Путину - вот видишь, без меня никак, нужно меня где-то пристроить. И я бы к этим заявлениям Лукашенко относился очень жестко, поскольку он все мосты, которые были моральные и политические, уже сжег. Он является фактическим руководителем Беларуси. А для нас главное - чтобы с территории Беларуси для нас было как можно меньше российской угрозы, и нужно к этому относиться очень жестко и прагматично", — сказал Климкин.

Бывший министр отметил также, что у Лукашенко и Путина сегодня конечные цели разные, но эти истории частично объединяют их интересы.

"Мы знаем, кто такой Лукашенко. Если у нас вместе с Западом будет возможность держать всю белорусскую границу - держим эту границу. Что сейчас делает Путин? Он повышает ставки, он схватил кураж из-за энергетического кризиса, из-за миграционного шантажа. Что он хочет от Байдена? Чтобы не вмешивались ни во что в России. Сейчас он пытается говорить, что, мол, давайте мне гарантии на нерасширение НАТО, что на самом деле является маразмом. НАТО будет не НАТО, если вообще будет с ним разговаривать. И также он хочет оставаться мировым игроком. Поэтому эта история путинская о том, чтобы использовать Лукашенко. А у Лукашенко история - чтобы часть россиян посоветовала Путину, что нет, без Лукашенко они никак не могут. Я всем напоминаю, что три года назад много людей и в Украине любили Лукашенко, а сейчас посмотрите, кто его любит", — отметил Климкин.

Ранее стало известно, что Лукашенко собирается просить у Путина разместить в Беларуси ядерное оружие. Об этом сообщил генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов.

"Я не думаю, что в своих заявлениях по поводу ядерного оружия или неприкрытых угроз в отношении ситуации на Донбассе Лукашенко самостоятелен. Он является куклой в той игре, которая разыгрывается Кремлем, и озвучивает ровно столько и в то время, когда это обозначено из Москвы. Его риторика последовательна в продолжении заявлений Путина, Лаврова или Нарышкина. Идет поднятие ставок. Что касается непосредственно размещения носителей ядерного оружия, я думаю, что если Путин примет такое решение, его ничто не остановит. Но я склонен думать, что это на сегодняшний день в большей степени политика шантажа. Прежде всего шантажа Запада своими заявлениями. Есть временной промежуток и поле для маневра. Фактически сейчас все зависит от реакции Запада", — сказал он.