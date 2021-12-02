20:14, Сегодня

"России выгодно не выполнять Минские соглашения": нардеп назвал причину "У нас нет ни одного пути, кроме как в военные союзы"

Ситуация с Минскими соглашениями выгодна России, поэтому конфликт надолго. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко.

По его словам, это делается для того, чтобы влиять на вступление Украины в НАТО.

"России выгодно говорить о Минских соглашениях и не выполнять их. И это конфликт надолго, в частности для того, чтобы влиять на наше вступление в НАТО. Они в любой момент либо эскалируют ситуацию, либо деэскалируют... Они себя так ставят в Европе... как страну, отвечающую за безопасность стран. "Мы можем здесь и в Восточной Европе отвечать полностью за вопросы стабильности" - вот позиция Российской Федерации. Конечно, они нам никогда не будут давать вступить в НАТО, потому что это вопросы их безопасности. Здесь не нужно быть большим экспертом, чтобы это понимать. И действительно, они сделают все, чтобы мы туда не пошли", - сказал политик.

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Также Роман Костенко отметил, что если Украина откажется от вступления в НАТО, то это не усилит ее безопасность.

"Это ускорит наш путь к тому, что Россия будет иметь большее влияние на нас - не только политическое, но и военное. У нас нет никакой дороги, кроме как в военные союзы. Пусть это будет не НАТО - это я сейчас утрирую, а какие-то другие союзы", – рассказал нардеп.

По его мнению, в ближайшее время нет перспективы для вступления Украины в НАТО:

"Сейчас мы понимаем, что вход в НАТО - это 30 стран Европы, Северной Америки. И мы понимаем, что сейчас Россия через свои энергетические возможности, политические может влиять на многие страны, входящие в НАТО... На сегодняшний день я не вижу ближайшей перспективы в несколько лет для вступления Украины в НАТО. Но Украина должна политически работать, потому что это политическое решение".

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, каким образом США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.

Также военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.

"Нужно сначала признать РФ официально на международном уровне стороной конфликта. Тогда есть смысл садиться за стол переговоров. И уже не будет важно — лицом к лицу или в присутствии третьих сторон, хотя 2-й вариант гораздо лучше", — сказал он.