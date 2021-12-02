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США могут отбить у Путина мысли об агрессии — российский политик Гарри Каспаров прокомментировал встречу Лаврова и Блинкена

Во встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая проходит 2 декабря, нет никакого смысла. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" российский оппозиционер Гарри Каспаров на "Форуме свободной России" в Вильнюсе.

"Я много не ждал бы от встречи Блинкена с Лавровым. К сожалению, эта администрация не демонстрирует готовности адекватно реагировать на действия Путина. Санкции — это способ предотвратить войну, а не реагировать на нее. У Америки было и остается много возможностей, чтобы отбить у Путина желание думать об агрессивных действиях", — сказал он.

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Встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова проходит в Стокгольме в рамках саммита ОБСЕ. Тему переговоров стороны не анонсировали. В Швеции сейчас присутствует и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее журналист Евгений Киселев рассказал, что у Путина есть конкретная цель в отношении Украины.

"Путину хочется поиграть мускулами, заставить того же Байдена в очередной раз сесть с ним за стол переговоров или встретиться виртуально. На самом деле я не исключаю такой гипотезы, что вся эта военная эскалация на границах Украины – всего-навсего попытка Путина обратить на себя внимание", — считает он.