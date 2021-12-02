15:41, Сегодня

Прямые переговоры с Россией возможны при одном условии – военный эксперт "Тогда есть смысл садиться за стол переговоров"

В России четко заявляют, что они "не являются стороной конфликта". Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Чтобы идти на прямые переговоры с Россией, нужно сначала признать РФ официально на международном уровне стороной конфликта. Тогда есть смысл садиться за стол переговоров. И уже не будет важно - лицом к лицу или при присутствии третьих сторон - хотя 2-й вариант гораздо лучше", - сказал он.

Читайте также: "Нужны ли прямые переговоры с Россией: нардеп о кризисе власти"

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

При этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк выразил уверенность, что Владимир Путин не согласится на переговоры с Владимиром Зеленским.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье и потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Ну, я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - сказал Данилюк.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", — заявил эксперт.