13:42, Сегодня

Военная угроза Украине: у Путина есть конкретная цель "Нет никакого резона Путину ослаблять напряженность в отношениях с Украиной"

Украине стоит готовиться к худшему сценарию в вопросе о возможной полномасштабной агрессии России. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Путинский режим никуда не исчезнет, не развалится, не рухнет. Вести ли переговоры с Путиным напрямую или не вести - он все равно кинет, обманет, вокруг пальца обведет. Тем не менее, надо готовиться к худшему, к тому, что внешняя угроза со стороны России для Украины будет существовать. Потому что нет никакого резона Путину ослаблять напряженность в отношениях с Украиной", - сказал он.

Читайте также: Крупнейшая загадка: что не так с "вторжением" России

Киселев поддерживает гипотезу мировых экспертов о том, что военная эскалация на границах Украины - большая геополитическая игра, в том числе со стороны Путина. Так президент РФ стремится поднять свою ценность, значение свое для всего мира.

"Путину хочется поиграть мускулами, заставить того же Байдена в очередной раз сесть с ним за стол переговоров или встретиться виртуально. На самом деле я не исключаю такой гипотезы, что вся эта военная эскалация на границах Украины – всего-навсего попытка Путина обратить на себя внимание. Как хулиган, который бьет окна во дворе, что, в конце концов, к нему приехали и начали договариваться. Точно также Путин и здесь себя ведет. Пытается сказать: Эй, Байден, ало! Не хочешь со мной разговаривать? Так я тебе сейчас покажу! Давай договариваться: я отъеду от Украины, а ты что-то мне за это должен дать", - сказал эксперт.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", — заявил эксперт.

1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент сказал, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Он отметил, что не боится говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все - все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", — заявил Зеленский.