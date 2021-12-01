19:21, Сегодня

Путин не пойдет на переговоры с Зеленским: экс-секретарь СНБО объяснил причину "Путин понял, что Зеленский "уже все"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Россией не являются новым тезисом. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Нужно понимать, что это не Германия и Франция требовали, чтобы Зеленский не общался с Путиным без их участия. Всегда позиция была следующая: они на самом деле и рады были бы, для них будет меньше проблем, если президент Украины будет говорить с президентом России... Должны быть привлечены другие страны, потому что это стабилизирует ситуацию", - сказал он.

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По его словам, Зеленский понимает, что Путин не пойдет на переговоры:

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье и потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Ну, я думаю, что нет. Ему это никто не простит...".

Напомним, экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев заявил, что Украине нужно определиться с компромиссом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, если в Киеве хотят поскорее закончить войну на Донбассе, то путь прямых переговоров с РФ - для этого единственный.

"Любая война заканчивается переговорами или взятием Рейхстага. Я не думаю, что мы можем в Украине сейчас думать про взятие Кремля, но, если мы хотим закончить войну сейчас - путь прямых переговоров единственно возможен", - говорит он.

Ранее политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.

"Россия всегда разорвет любой договор, который ее не удовлетворяет. Путин никогда не пойдет на переговоры, которые его не будут удовлетворять, и мы должны понимать, что у нас война, а наша нынешняя власть практически полностью удовлетворяет Путина", - заявил он.