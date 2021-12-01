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"Должна оставаться локомотивом": Разумков рассказал о важной роли Украины "Демократия будет оставаться"

Вокруг Украины становится все меньше стран, которые придерживались бы принципов демократии, свободы слова, верховенства права. Об этом сообщил во время Киевского форума безопасности, который транслировался на телеканале "Украина 24", экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня страна должна оставаться – хотя бы в региональном плане – локомотивом. К сожалению, сейчас мы видим такие тренды, которые пытаются уменьшить и демократию, и балансы власти, которые исторически были заложены и в Конституцию нашего государства, и в принципе в те стремления, которые исповедует народ. Поэтому я уверен, что кому бы что ни хотелось, но демократия - как одна из базовых ценностей для украинской нации - будет оставаться", - сказал он.

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Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет" заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной" линией для России. Он отметил, что "красные" линии для Кремля прежде всего в создании угроз, которые могут исходить с этой территории.

Путин заявил, что западный мир проигнорировал предостережение России и провел инфраструктуру НАТО к российским границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", — заявил он.

По мнению экс-нардепа Андрея Ильенко, если Россия нападет на Украину, для нее будут последствия.

"Россия может увеличить масштаб конфликта, начать новое наступление, использовать новые методы ведения войны. И если Россия это сделает, она столкнется с огромными последствиями для себя, которые будут включать в себя в первую очередь непосредственно военный компонент. Потому что кто бы что ни говорил, украинская армия, по сравнению с 2014 годом, сильнее, и потери России будут очень существенными. Во-вторых, украинское общество никогда не согласиться на оккупацию и будет оказывать сопротивление — в разных формах, но это сопротивление будет. В-третьих, будет реакция мира, и эта реакция будет значительно сильнее для России, чем в 2014 году. Это будут те санкции, которые могут поставить российскую экономику на грань полного краха, и они тоже это понимают.

С другой стороны, нужно понимать, что сегодняшняя Россия абсолютно непредсказуема, это страна, которая ведет агрессивную политику. За последние годы она развязала войну не только в Украине — это и Сирия, и Грузия, и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий", — сказал он.