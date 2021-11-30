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Угроза вторжения России: Кремль использует Лукашенко в опасной игре Генерал-майор запаса СБУ рассказал, что стоит за заявлением Лукашенко о ядерном оружии от РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается просить у президента России Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие. Это заявление прокомментировал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов.

"Я не думаю, что в своих заявлениях по поводу ядерного оружия или неприкрытых угроз в отношении ситуации на Донбассе Лукашенко самостоятелен. Он является куклой в той игре, которая разыгрывается Кремлем, и озвучивает ровно столько и в то время, когда это обозначено из Москвы. Его риторика последовательна в продолжении заявлений Путина, Лаврова или Нарышкина. Идет поднятие ставок. Что касается непосредственно размещения носителей ядерного оружия, я думаю, что если Путин примет такое решение, его ничто не остановит. Но я склонен думать, что это на сегодняшний день в большей степени политика шантажа. Прежде всего шантажа Запада своими заявлениями. Есть временной промежуток и поле для маневра. Фактически сейчас все зависит от реакции Запада", — сказал он.

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Эксперт рассказал, чего добивается Россия от Запада.

"Идет очень прагматичная и последовательная игра по взвинчиванию ставок. Цель Путина — заставить Запад дрогнуть и пойти на уступки в отношении прежде всего "Северного потока-2", а также легитимизации режима Лукашенко. И, конечно, надавить на Украину, чтобы более конкретно и открыто Украина позиционировала, что готова принять условия Кремля по ситуации на Донбассе и урегулированию этого конфликта так, как хочет Россия", — сказал он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

"Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — заявил Лукашенко в интервью российскому РИА Новости.