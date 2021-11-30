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Судьбу Саакашвили решат не в суде – заявление адвоката Адвокат Михаила Саакашвили рассказал о позиции власти в отношении политика

Выгодно ли действующей власти Грузии, чтобы о Саакашвили все забыли, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"Грузинские власти стараются, чтобы у Саакашвили не было возможности обращаться к обществу. У него отобрали право телефонных звонков, а потом его три раза не привезли в суд. Но после давления Запада вчера состоялся суд, где Саакашвили обратился к народу. После этого министр юстиции объявил, что если еще раз будут демонстрации и манифестации возле суда, они сменят обстановку, чтобы не дать возможности Саакашвили прийти. Власть очень боится Мишу, очень боится его публичных заявлений. И вчера в суде не проходило никакого другого процесса — это целое здание шестиэтажное было пусто. Там были только спецназовцы и милиционеры. Это значит только одно: сегодняшняя власть не имеет легитимации, и им очень трудно противостоять даже тому лидеру, который сейчас сидит", — сказал он.

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Басилая объяснил, от чего зависит дальнейшая судьба политика.

"Прогнозировать очень трудно, потому что против Миши существуют политические приговоры. Все понимают, что судьба его решается не в суде, а в политических кулуарах. Сейчас такая обстановка в Грузии, что каждую неделю идут многотысячные демонстрации. Саакашвили — это самая крупная политическая фигура, и если будет давление от народа и от Запада, президент может помиловать Саакашвили", — сказал он.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября впервые после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили привезли в здание Тбилисского городского суда. Политика доставили из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки длительностью в 50 дней.