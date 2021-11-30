14:31, Сегодня

Две версии вторжения России в Украину "Это все те же безумные тезисы о "русском мире"

В России есть два вида реакции на угрозу вторжения в Украину, о которой сообщают в США. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

"Официальные лица заявляют, что это все ложь, провокация, Москва не имеет никаких агрессивных планов в отношении Украины. А что касается пропаганды, то ее накручивают, и она создает некий второй полюс - знаете, хороший и плохой следователь", - сказал он.

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"В пропаганде и в передачах каких-нибудь "отморозков" по типу Соловьева или Скабеевой участвуют зачастую и полуофициальные лица - представители Госдумы и т.д. Вот там звучит, что да, танки на Киев, "в этот раз мы уже не развернемся, как с Тбилиси" - это было в 2008 году, - "дойдем до Киева" и т.д. Т.е. это попытка эскалировать ситуацию, а с другой стороны - как сложится. Это все те же безумные тезисы о "русском мире". Они говорят о том, что Вашингтон управляет этой территорией, "мы не можем позволить, это "красные" линии...". Это тот же набор - там ничего нового нет... Здесь не стоит слишком серьезно полагаться на доводы российской стороны", - рассказал Фейгин.

По его мнению, чтобы ухудшить условия войны для Украины, нужен не только фактор зимы:

"Тут ведь много факторов - это и отопительный сезон, и внутренний кризис в Украине, и возможность воздействия на энергохранилища, ресурсы. Здесь расчет именно на то, что зимние условия осложнят ведение войны в разных смыслах".

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.