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Германия отказывается от угля ради "зеленой" энергии В Германии планируют перейти на экологическое топливо за 10 лет

За 10 ближайших лет Германия планирует полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии — об этом сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

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Наращивает производство экологических киловатт весь Евросоюз. Недавно на климатическом саммите в Глазго более 40 государств согласились постепенно отходить от использования ископаемого топлива.

Ранее сообщалось, что Британия построит новый центр "зеленой" энергии. На южном побережье Соединенного Королевства создадут современный центр возобновляемой энергии, где поставят ветряки, солнечные электростанции и будут производить чистый водород.