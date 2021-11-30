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Со времен Гитлера так пошло — Ляшко об отношении Европы к Путину Олег Ляшко рассказал, что дало Путину возможность напасть на Украину в 2014 году

Европа до 2014 года относилась к Владимиру Путину так, как до второй мировой войны к Адольфу Гитлеру — об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Со времен Гитлера так и пошло — политика умиротворения агрессора. Это то же самое, что до 2014 года европейские лидеры делали с Путиным. Тоже проводили по примеру Гитлера политику умиротворения агрессора. Российская армия стоит в Приднестровье, часть Молдовы, оккупированная с 1992 года, — закрывают глаза и делают вид, что все нормально. Российская армия стоит в Армении — делают вид, что все нормально. Российская армия в 2008 году напала на Грузию — сделали виноватым Саакашвили. Мол, он спровоцировал Путина. И полетели все в Грузию договариваться и подписывать соглашение, которое лишило Грузию любых шансов на возвращение оккупированных территорий", — сказал он.

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По словам Ляшко, Европа своей политикой дала шанс Путину напасть на Украину.

"Вот эта политика умиротворения Путина привела к тому, что он напал на Украину. Потому что в 2008 году, когда Путин напал на Грузию, украинский парламент, где было демократическое большинство, не удосужился принять ни резолюцию, ни обращение об осуждении российской агрессии против Грузии. Это одно из самых позорных событий в украинском парламентаризме. И поплатились тем, что Россия напала на Украину. Политика умиротворения агрессора приводит к тому, что он идет все дальше и дальше. Поэтому чтобы с Украиной не произошло как с Чехословакией, нужно самим быть сильными. Когда Путин решится на новый акт агрессии, единственная гарантия — украинский народ, украинская нация и украинская армия. Не защитим себя — никто нас не защитит", — сказал он.

Ранее Ляшко заявил, что пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского внимательно изучали спецслужбы России, чтобы составить его психологический портрет для президента РФ Владимира Путина.

"Когда Зеленский просится на переговоры с Путиным, боюсь, что после этой пресс-конференции ему нужно притормозить, потому что Путин его щелкает, как орешки с того психологического портрета. И эти переговоры завершатся, не начавшись", — сказал он.