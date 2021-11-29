17:41, Сегодня

Мир с Россией: эксперт объяснил, в чем интерес Турции "Турция активно в свое время следила за ситуацией с Нагорным Карабахом"

Турция не сможет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией по сохранению мира на Донбассе, без политической воли Москвы. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

По его словам, официальная Анкара уже не в первый раз интересуется возможностью нормализации отношений между Киевом и Москвой, что позволило бы укрепить безопасность в регионе Черного моря.

"К сожалению, по состоянию на сегодняшний день не все зависит даже от Эрдогана. Конечно, это зависит от политической воли Москвы и как свидетельство этому - скептическая реакция Кремля на инициативу Эрдогана", - говорит Елисеев.

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Дипломат отмечает, что Турция не только пытается помочь дружественной Украине, но и утвердиться в роли сверхдержавы, которая хочет влиять на региональные процессы не только в Европе, но и в мире.

"Турция активно в свое время следила за ситуацией с Нагорным Карабахом. Также Турция пытается очертить свои интересы даже в странах Африки. Для нас очень важно, что Турция остается важным стратегическим партнером, очень важно, чтобы развивались доверительные отношения между лидерами двух стран. Это важный фактор укрепление обороноспособности украинского государства", - отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою помощь в организации переговоров между Россией и Украиной, чтобы выяснить ситуацию с концентрацией российских войск возе украинской границы. Как сообщает издание Hurriyet, Эрдоган рассказал журналистам, что уже общался с Владимиром Путиным и обсуждал вопрос мира на Востоке Украины.

"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с Путиным", – сказал он.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.