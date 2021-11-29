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Выгодно двум странам: политолог объяснил, почему Саакашвили судят в Грузии "Наличие в стране Саакашвили очень интересно в политической плоскости"

Пребывание экс-президента Михаила Саакашвили в Грузии и судебное дело против него выгодно России и нынешней грузинской власти. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Алексей Буряченко.

По его словам, Саакашвили реально грозит срок только за незаконное пересечение границы.

"Все остальное - заочные производства и можно смело утверждать, что они носят политико-ангажированный характер. Даже если брать одно это дело (за незаконное пересечение границы,- ред.), и санкции по нему, даже если они не в пользу Саакашвили после апелляционных, кассационных производств - они достаточно незначительны", - говорит он.

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Эксперт уверен, что власти Грузии попытаются осудить Саакашвили и по другим открытым делам, ведь сейчас устраивать суд над политиком очень выгодно.

"А вот по беспорядкам, применением силы к людям, им нужна легитимизация самого Саакашвили, чтобы именно при его участии суд принял политические решения в Грузии. Более того, грузинским властям, которые гораздо больше учитывают российский вектор, наличие в стране Саакашвили очень интересно в политической плоскости. Есть на кого перекладывать ответственность и все проблемы Грузии", - сказал политолог.

Отметим, что слушания по делу Михаила Саакашвили начались сегодня, 29 ноября, в Тбилисском городском суде. Сам экс-президент Грузии лично появился на заседании, которое проходит на фоне столкновений активистов оппозиции с полицией на подъездах к зданию.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на свою Родину, чтобы поддержать сторонников — оппозиционную партию "Единое национальное движение", но 1 октября его задержали грузинские правоохранительные органы.

Против Саакашвили возбудили 4 уголовных дела: за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Также стало известно, что грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в подготовке государственного переворота.

До недавнего времени Михаил Саакашвили находился в госпитале, где врачи оказывали ему неотложную медицинскую помощь после длительной голодовки.