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Россию ждут санкции в случае нападения на Украину — экс-посол США рассказал какие Джон Хербст рассказал, как ответит США на эскалацию со стороны Кремля

Россию в случае вторжения в Украину ожидают жесткие санкции — об этом в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"На мой взгляд, администрация Байдена более-менее хорошо сейчас отвечает на угрозу со стороны Кремля. Они рано увидели эту угрозу, начали говорить с Кремлем об этом. Им не понравились ответы Кремля, и они начали публично говорить об этой опасности и об ответе с нашей стороны. В ответе есть несколько частей, одна из них — это сильные санкции. Вторая часть — военная помощь для Украины, и третья — дипломатический ответ. Но самое главное, на мой взгляд, это санкции и военная техника для Украины", — сказал он.

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Хербст рассказал, что это за санкции.

"Я не думаю, что это будут декоративные санкции. Я ожидаю, например, против нескольких больших российских банков. Я не исключаю санкций на российский долг. Санкции против семей высокопоставленных лиц, чтобы они не могли жить на Западе и иметь свои дачи, учиться на Западе. Я имею в виду сильные санкции, которые на самом деле пугают Кремль. Я громкий противник "Северного потока-2". И я уверен, что если Россия начнет большую эскалацию, этому проекту конец. Хочу сказать, что даже без этой эскалации есть шанс на конец этого проекта", — сказал он.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что ожидает Россию в случае нападения на Украину.

"Я считаю, что в ситуации угрозы на наших границах мы прежде всего должны работать с США. Да, конечно, солидарность важна, но Москва уважает в первую очередь США. И для нас важно построить не только способность защищаться, но и способность того, чтобы Кремль не пошел вперед", — сказал он.

31 октября The Washington Post опубликовал информацию о том, что Россия накапливает войска у границ Украины после завершения учений "Запад-2021". Сообщалось, что якобы после маневров 41-я общевойсковая армия не вернулась на место дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной.

Перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство не только в США и ЕС.