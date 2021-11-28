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"Не только санкции": Климкин рассказал, что ожидает Россию в случае нападения на Украину "Москва уважает в первую очередь США"

Для Украины важна мировая солидарность, но Москва уважает в первую очередь США. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, отдельные страны НАТО могут помочь многим Украине.

"Я считаю, что в ситуации угрозы на наших границах мы прежде всего должны работать с США. Да, конечно, солидарность важна, но Москва уважает в первую очередь США. И для нас важно построить не только способность защищаться, но и способность того, чтобы Кремль не пошел вперед. Здесь установка американцами "красных" линий, пакета сдерживания, над которым они работают - и это не только санкции, - и четкие сигналы со стороны американцев - это главное", - сказал Климкин.

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"Я призываю США работать проактивно. Мне очень нравится, что постепенно, но такой подход набирает обороты. Это значит, что не с начала Россия идет вперед и потом все начинают долго встречаться и формулировать ответ, а американцы на прошлой неделе были в Брюсселе и Берлине и говорили о том, что может быть 1, 2, 3, если Россия выберет сценарий эскалации. И там есть, конечно, санкции – и персональные, и экономические, и по вытеснению России из некоторых форматов разговора – причем серьезных… Пакет сдерживания будет не только санкционный…", – сказал Климкин.

Напомним, политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, как президент РФ Владимир Путин пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса в российскую экономику.

"Путин преследует принцип экспансии военной, торговой, экономической. Он прекрасно понимает, что это очень серьезная сырьевая база для увеличения валового внутреннего продукта России. Для него, помимо оптимизации расходов, которые он тратит на содержание этих территорий, очень важно провоцировать экономический рост", - считает он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.