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В России истерика: Яковина рассказал, как повлияет на Украину смена правительства Германии Иван Яковина объяснил, к чему приведет смена немецкого правительства

В Германии 2 декабря состоится традиционная церемония прощания с должностью канцлера Ангелы Меркель. Как повлияет на Украину смена правительства в ФРГ, рассказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Официальные проводы Ангелы Меркель — это мероприятие, которого удостаиваются самые значительные политики страны — канцлер, президент или министр обороны. Этой красивой немецкой традиции уже более 500 лет. Главным отличием этой церемонии от предыдущих будет ее камерность и сокращенный формат, что связано с коронавирусом. Большой прием и банкет на 200 человек будет отменен. Это событие станет финалом полутора десятилетнего правления Меркель, которое в Германии называют эпохой стабильности. Конечно, всем интересно, что будет дальше. Нам это тоже интересно, потому что Германия традиционно играет роль заступницы за Украину на международной арене", — рассказал он.

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Яковина объяснил, что собой представляет новое немецкое правительство.

"К власти приходит коалиционное правительство, состоящее из трех партий — социал-демократы главные, "зеленые" и Либеральная партия. Из-за партийных цветов — красный, зеленый и желтый — эту коалицию уже назвали "светофорной". Возглавит ее социал-демократ Олаф Шольц. Это человек, который обещает продолжить политику Ангелы Меркель во всем. В молодости он был "леваком", борцом против дикого капитализма, но со временем и опытом стал человеком более правых убеждений. Эмоций в нем, правда, почти не осталось, даже сдержанные немцы называют его "шольцомат", намекая на то, что он холодный и прагматичный, как автомат. Такую же политику он и обещает — спокойную, уверенную и без лишних движений. Его правительство обещает сделать все то, о чем заранее договорились партнеры по коалиции. А именно: немецким рабочим повысят минимальную зарплату, правительство начнет активно готовиться к полной легализации марихуаны. Также ФРГ и далее будет переходить на возобновляемые источники энергии, задача стоит полностью избавиться от угля, нефти и газа к середине столетия. В недалекой перспективе это лишит Россию богатого рынка сбыта. Без нефтегазовых долларов Кремль станет мирным и спокойным", — сказал он.

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Журналист объяснил, кто в новом правительстве очень важный человек для Украины.

"Самое интересное для нас в этой истории — новый министр иностранных дел Анналена Бербок. Она политик относительно новой формации, для нее ценности свободы, верховенства права, демократии — не пустой звук, она будет их отстаивать. Например, она говорит, что Германия должна отказаться от ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она говорит, что не хочет ставить своих союзников по Европе, в том числе Украину, а также Германию в зависимость от Владимира Путина. Чувство неприязни с Путиным у нее взаимное, во время предвыборной кампании Россия активно вмешивалась, чтобы не дать Бербок победить. Когда стало известно, что она все-таки станет министром иностранных дел, на российском ТВ случилась просто падучая. Скабеева, Соловьев, Киселев бились в истерике, называя ее русофобкой и главным орудием врагов России. Судя по этой реакции, Анналена Бербок — просто идеальный человек. На мой взгляд, это новое правительство будет наверняка лучше предыдущего и точно будет не хуже. Кстати, в коалиционном соглашении по настоянию Бербок записано, что Германия и дальше будет помогать Украине отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность", — сказал он.

Напомним, до выборов Яковина рассказывал, победа какой партии на выборах в Германии была бы выгодной для Украины.

"Это Социал-демократическая партия во главе коалиции, и ее младшие партнеры – либералы и зеленые. В этом случае главой правительства станет нейтральный, скучный, безэмоциональный Олаф Шольц, который обещает вообще ничего не менять в политике и дальше следовать курсу Ангелы Меркель. Но самое важное в этой ситуации то, что главой МИД станет Анналена Бербок – единственный заметный в Германии политик первого ряда, который лично терпеть не может Владимира Путина и выступает за скорейшее закрытие "Северного потока-2". Остальные немецкие политики на ее фоне относятся к Путину нейтрально, даже положительно. Если она станет министром иностранных дел, то России будет очень сложно проводить свою политику в Германии и вообще в ЕС", — сказал он.