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Встреча Байдена и Путина: Илларионов поделился опасениями "Многое зависит от принципиальной позиции украинской власти"

Потенциальную возможность встречи президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сегодня никто даже не обсуждает. Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Все говорят о возможности, об угрозах для Украины, о том, что российские войска готовятся... Те же самые американские СМИ, тот же самый госсекретарь Блинкин говорят о том, как в этой ситуации должны себя вести союзники, в т.ч. и главный союзник, - оказать поддержку потенциальной жертве", - сказал он.

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"Вместо того чтобы хотя бы позвонить украинскому президенту, высказать свою поддержку и спросить, что необходимо сделать для того, чтобы поддержать Украину в такой ответственный и тяжелый момент, что мы слышим? "Мы будем говорить сейчас с Путиным". Т.е. таким образом поддержка, если и оказывается, то не потенциальной жертве, а потенциальному агрессору. Теперь возникает самый большой вопрос: а что является главными темами возможных разговоров в ходе реального или виртуального саммита между Байденом и Путиным?", - отметил Илларионов.

По его мнению, появляются новые серьезные опасения:

"Возникают серьезные опасения относительно того, что в дополнении к тому, что Байден уже говорил, отказывая Украине во вступлении в НАТО, предоставлении ПДЧ, к этому, не исключено, добавляется требование к Украине - принять Минские соглашения в интерпретации Путина. А также предоставление политической автономии ОРДЛО - то, что Путин предложил на Женевском саммите и с чем администрация Байдена согласилась. Складывается такое впечатление, что за это Путин, возможно, даст какие-то обязательства, в соответствии с которыми он, возможно, не будет осуществлять в течение какого-то времени крупномасштабного наступления, но американская администрация должна взять на себя обязательства по обеспечению выполнения украинской стороной вот этих самых требований Путина, которые он предъявил в Женеве".

Также Илларионов отметил, что очевидно, что Байден исключительно заинтересован в установлении особых отношений между ним и Путиным - и не случайно, что эти контакты идут на очень высоком уровне.

"Здесь многое зависит от принципиальной позиции украинской власти - не только Министерства иностранных дел, но и президента... Пока я не слышал принципиальных заявлений с украинской стороны. Это плохой признак. Публичные слова играют важную роль", - сказал он.

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Напомним, политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, как президент РФ Владимир Путин пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса в российскую экономику.

"Путин преследует принцип экспансии военной, торговой, экономической. Он прекрасно понимает, что это очень серьезная сырьевая база для увеличения валового внутреннего продукта России. Для него, помимо оптимизации расходов, которые он тратит на содержание этих территорий, очень важно провоцировать экономический рост", - считает он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.