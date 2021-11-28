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"Либо фантазия, либо...": Илларионов сказал, есть ли войска России на границе Украины "Нужно понять, куда движутся российские войска"

В ноябре 2021 года не было никакой информации от представителей украинской разведки по поводу концентрации российских войск возле границ Украины. Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Когда в марте-апреле 2021 года была концентрация российских войск возле границ Украины, то представители украинской разведки и Министерства обороны регулярно информировали депутатов Верховной Рады, проводили совещания, пресс-конференции для депутатов, руководства Украины и широкой общественности о той угрозе, которая возникла. У меня вопрос: а вот сейчас, в ноябре 2021 года, были такие случаи? Я не слышал ни об одном. Возникает вопрос: а почему получилось такое, что американские и англоязычные читатели имеют право знать об этом - хотя это лично им не угрожает, - а украинские граждане... здесь ничего об этом не знают. Депутаты Верховной Рады ничего об этом не знают", - рассказал Илларионов.

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Также он сказал, что есть инфографика об изменении числа батальонов тактических групп России на границах Украины:

"И там видно, что сейчас на границах находятся 40 БТГ (батальонов тактических групп - прим. ред.) России. Но 2 месяца назад их было 51. Ничего подобного той кампании информационной, пропагандистской, которая наблюдается сейчас, тогда не наблюдалась. В марте-апреле их было 53 - и тогда число российских войск на границе оценивалось в 135 тыс. человек (в отличие от 92 тыс.). Но такой информационной кампании, которая сейчас, тоже не было. Возникает вопрос: почему? Тогда войска находились на расстоянии 20-30 км от границы, в некоторых случаях - 50 км. Сейчас - в тех случаях, в которых действительно зафиксированы движения российских войск, - речь идет о базах, находящихся от границы на расстоянии 250-270 км... Это совсем другие расстояния. Чтобы подойти к границе, требуется время".

По его мнению, нужно понять, куда движутся российские войска:

"То, что российские войска движутся, что они движутся самыми разными образами - это понятно. Но нас интересует не вообще движение российских войск, а то их движение, которое действительно может угрожать Украине - с какого-то бы ни было направления. Вот эта цифра - 92-94 тыс... Чтобы проводить ту войну низкой степени интенсивности - говоря военными терминами, - которая идет последние несколько лет на линии соприкосновения... Даже этих сил не нужно, это можно осуществлять и другими средствами. Обстрелы, убийства, взрывы - это происходило, происходит и, к большому сожалению, какое-то время будет происходить. Мы же говорим не о том, что продолжается в течение этих лет на линии соприкосновения. Если говорим о массированном вторжении крупной группировки российских войск, то 92-94 тыс. человек - даже те, что названы, - это о чем?".

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"Каждое из этих сообщений, которые происходят... Мы его внимательно анализируем и смотрим, является ли это повторением необоснованных заявлений предшественников или это некое сообщение о новой информации. И оказывается, что новой информации там буквально 2-3 реальных сообщения - о том, что есть. Все остальное является лишь повтором того, что говорят другие... Никаких независимых подтверждений концентрации российских войск на украинской границе нет. То, что мы слышали от некоторых представителей Офиса президента в предшествующее недели, - это то, что война обязательно будет и "мы даже знаем, когда она будет". Она будет на Рождество - и нам сказали, что на католическое Рождество. 25 декабря - это была одна версия. Другая версия - конец января, третья - начало февраля. По этому поводу можно точно сказать - это уже не гипотеза и мнения, а факты, - что это либо фантазия, либо дезинформация. Знать дату... сегодня о том, что произойдет 25 декабря, невозможно", - сказал он.

По словам Илларионова, есть два источника той пропагандистской кампании, которая продолжается уже целый месяц:

"Примерно к середине ноября к этой кампании присоединились некоторые представители украинской власти, которые, с какой-то стати, стали вести кампанию против собственной страны, рассказывая о том, что Путин обязательно нападет.... Вопрос тут не о реальной угрозе со стороны Путина или кого бы то ни было, а о сохранении собственной власти. Гораздо более серьезную проблему представляет первый источник этой кампании, потому что 30 октября первый выстрел в этой кампании совершила газета The Washington Post. На следующий день к ним присоединилось издание Politico... потом 6 ноября большую дезинформационную статью опубликовало CNN и т.д. Это все американские СМИ, которые тесно связаны с Демократической партией США. Более того, связаны с нынешней администрацией Байдена. Сама администрация не присоединялась к этому до 10 ноября".

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Напомним, политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, как президент РФ Владимир Путин пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса в российскую экономику.

"Путин преследует принцип экспансии военной, торговой, экономической. Он прекрасно понимает, что это очень серьезная сырьевая база для увеличения валового внутреннего продукта России. Для него, помимо оптимизации расходов, которые он тратит на содержание этих территорий, очень важно провоцировать экономический рост", - считает он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.