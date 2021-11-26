Британия построит новый центр "зеленой" энергии
В Великобритании планируют отказаться от ископаемого топлива
Великобритания усовершенствует зеленые технологии, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24". На южном побережье Соединенного Королевства создадут современный центр возобновляемой энергии. Там поставят ветряки, солнечные электростанции и будут производить чистый водород.
Со временем планируют перевести свой парк грузовиков на экологическое топливо. Уже через 15 лет Британия планирует полностью отказаться от ископаемого топлива и удовлетворять потребности страны только зеленой генерацией.
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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия построит целый остров с чистой экосистемой. Это будет мегаполис нового поколения, оснащенный роботами, космическими технологиями и искусственным интеллектом. Строительство планируют завершить к 2030 году.