11:40, 26 ноября

Британия построит новый центр "зеленой" энергии В Великобритании планируют отказаться от ископаемого топлива

Великобритания усовершенствует зеленые технологии, сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24". На южном побережье Соединенного Королевства создадут современный центр возобновляемой энергии. Там поставят ветряки, солнечные электростанции и будут производить чистый водород.

Со временем планируют перевести свой парк грузовиков на экологическое топливо. Уже через 15 лет Британия планирует полностью отказаться от ископаемого топлива и удовлетворять потребности страны только зеленой генерацией.

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