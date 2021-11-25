22:46, 25 ноября

Военная угроза со стороны России раньше и сейчас: Железняк объяснил разницу "Все деньги тратятся либо на дороги, либо на округа"

Военная угроза со стороны России в отношении Украины есть, была и остается, заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Какая разница по сравнению с теми 8-и годами, которые были? Очень простая. Она измеряется в 1804 км 200 метров. Это граница между Украиной и Беларусью. Это новая граница между страной-агрессором. Это не нужно даже гадать, как влияет сейчас Россия на Беларусь. Как выглядит граница между Украиной и Беларусью? Куст-1 – это Украина, куст-2 – это Беларусь. Там ничего нет. И ничего даже сейчас не строится, потому что все деньги, чтобы сейчас обеспечить безопасность Украины, куда тратятся? Верно. Либо на дороги, либо на округа. Для понимания – за последний месяц "слуги" направили туда 22 млрд, на обустройство границы – ноль", - рассказал он.

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Также нардеп рассказал, что они вместе с главой партии "Голос" Кирой Рудик были три недели назад в Вашингтоне, где обсуждались вопросы безопасности:

"Я вам скажу откровенно, что где-то каждая встреча - более половины - была посвящена тому, что американская сторона говорила о том, что да, существует повышенная активность на наших (Украины - прим. ред.) границах со стороны страны-агрессора. Т.е. готовится что-то. Возможно, это устрашение, а, возможно, это реальная подготовка".

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

В свою очередь экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас не заинтересован в обострении ситуации на украинском направлении.

"Я уверен, что нет подготовки Путина к новой войне, что нового наступления не будет. Потому что Путину категорически не нужны потери в регулярной российской армии, это будет влиять на его собственную популярность внутри России. У него сейчас другой более приоритетный фронт – белорусский. Для него гораздо более важная задача сейчас – задушить Лукашенко в объятиях и добиться объединения. Обострение на украинском фронте скорее этому помешает, дополнительно кого-то напугает. Вряд ли ему это нужно", - считает Пономарев.