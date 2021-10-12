12:13, 12 октября 2021

Лозунги сумасшедшего — Фейгин высказался о статье Медведева об Украине Марк Фейгин рассказал, чем удивляет статья экс-президента РФ

О статье экс-президента России Дмитрия Медведева по поводу Украины высказался в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский политик и правозащитник Марк Фейгин.

"Парадокс заключается в том, почему выбрали именно его в качестве автора этой публикации. Репутация этого персонажа... его кличка была "Жалкий" изначально, есть еще несколько, которые не произносимы в эфире. Это очень странный персонаж для того, чтобы посылать такие месседжи. Все-таки статьи Путина с тем же посылом воспринимались более весомо, потому что он там пускался в исторические разного рода рассуждения и так далее. Здесь же набор каких-то примитивных ругательств, каких-то инвектив, которые выглядят как лозунги сумасшедшего. Я внимательно прочитал этот текст и не понимаю, какие выводы из него нужно сделать. Внешнее управление — это уже звучало, но в такой форме, в которой это сейчас звучит, это делает только хуже", — сказал он.

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Также Фейгин прокомментировал результаты соцопроса, которые говорят о том, что 42% россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года.

"Я бы вообще не полагался на эту статистику. Они сейчас, я уверен, опубликуют статистику, где рейтинг Путина будет зашкаливать за 60%. Вообще социолог в России воспринимается как какой-то агент. Кто-то подбегает и спрашивает: вы за Путина или против? В той атмосфере, в которой Россия живет, это вообще не вопрос. Люди, чтобы отмахнуться, говорят "за Путина" и убегают. Полагаться на точность цифр не стоит. Поддержка Путина падает, но я бы не делал из этого далеко идущие выводы", — сказал он.

Напомним, что 11 октября российское издание "Коммерсант" опубликовало статью Дмитрия Медведева с заголовком "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".

В ней политик заявил, что во главе Украины сегодня стоят "невежественные и необязательные люди", которые "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре" и зависят от "подачек" из Евросоюза и США.

Также Медведев назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине. Экс-президент России заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, поэтому с ним говорить не будут.