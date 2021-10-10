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Журналист об отставке важного немецкого политика: "Подвело гнилое нутро" Иван Яковина рассказал, чем Армин Лашет был важен для Путина

О своей скорой отставке объявил глава немецкой партии ХДС Армин Лашет — об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" обозреватель-международник Иван Яковина. Он объяснил, чем это важно для России.

"Для Путина в этом человеке важны два обстоятельства. Во-первых, Лашет по сути до сих пор является главой правящей партии, а также он был одним из главных претендентов на пост канцлера. Если бы он стал канцлером, для Путина это было бы хорошо, потому что этот человек был максимально лоялен российскому руководителю, рассматривал возможность отмены санкций, восстановление экономических отношений с Россией, был ярым сторонником строительства и запуска "Северного потока-2". Это такое второе издание Герхарда Шредера, душа компании, при этом человек довольно сомнительных моральных качеств: за копейку мать родную продаст", — сказал он.

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По словам Яковины, после фактически поражения на выборах в Германии Лашет может объявиться в какой-нибудь российской компании.

"Russia Today и российские хакеры без устали гнобили врагов Лашета во время предвыборной кампании, но он все равно проиграл. У него оставались шансы стать канцлером, если бы ХДС успела создать коалицию с зелеными и либералами. Но и тут его подвело гнилое нутро, он испугался, что не сумеет создать коалицию и останется простым депутатом. Поэтому он ушел с поста главы партии, чтобы остаться во главе фракции. Кто станет новым главой партии, мы не знаем, но есть надежда, что это будет более принципиальный человек, а не "шестерка" Путина. Не удивлюсь, если Лашет спустя некоторое время всплывет в российской компании, получит пост главы правление того же "Северного потока-2". Если бы этот человек победил на выборах, у всего прогрессивного человечества были бы проблемы. Нам все повезло, что немцы вовремя раскусили, что это за фрукт", — сказал он.

Напомним, на парламентских выборах в ФРГ победу с небольшим перевесом одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7% голосов.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей. Партия "Союз-90/Зеленые" получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 10,3%.

Ранее Иван Яковина рассказывал, какой вариант правящей коалиции в Германии будет максимально выгодным для Украины. Этого варианта, по его словам, очень боится Кремль.