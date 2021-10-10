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Путину нечем ответить - журналист о жестких мерах США против России Иван Яковина прокомментировал новый поворот в дипломатической войне США и РФ

Представители Сената США обратились к президенту Джо Байдену с предложением выслать из страны сотни российских дипломатов. РФ возмущена, но ответить ей нечем.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"17 сенаторов, республиканцев и демократов, выступили одновременно с официальным письмом, в котором призвали Джозефа Байдена выслать в Москву из Вашингтона примерно 300 российских дипломатов, работающих в США. По мнению авторов этой идеи, это надо сделать в ответ на действия России, которая в последнее время разрешила работать в Москве только 100 американским дипломатам. В то же время, в диппредставительствах России в США работает около 400 россиян, которые в основном, конечно, заняты шпионажем. Сенаторы хотят положить этому конец", - отметил он.

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По словам журналиста, Россия возмущена и обещает ответить пропорционально, но ответить ей нечем, "поскольку, если Москва вышлет домой еще американцев, то американское посольство в России закроется, там некому будет работать".

"Американцы этого не особо и боятся, поскольку сейчас потока бизнесменов и туристов из Америки в Россию нет, а вот из России в США постоянно ездят огромные толпы россиян, причем не простых, а самых богатых, представителей путинской элиты. У этих людей в Америке яхты, виллы и банковские счета, поэтому закрытие американского посольства в Москве закроет для этих людей Америку. Фактически, это стало бы санкциями против путинской элиты. Это было бы просто отлично. Я надеюсь, что Байден прислушается к своим сенаторам и от Демократической, и от Республиканской партии, и действительно сократит персонал российского посольства в США, что конечно приведет к замечательным последствиям", - подчеркнул Яковина.

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Напомним, Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против России. Это произошло при одобрении проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, с 1 октября, передает BBC.

В проект бюджета включили поправку, запрещающую гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Также в проекте есть поправка насчет санкций в отношении 35 россиян. В их числе - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также ряд российских олигархов, топ-чиновников и пропагандистов.

Политический обозреватель Константин Матвиенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия идет на обострение отношений с Западом и демонстрирует своему населению, что оно будет страдать от новых санкций.

"Россия в своей внутренней политике позиционируется как осажденная крепость, то есть у России не осталось союзников, только враги, Беларусь не считаем. И таким образом Россия демонстрирует своему населению, что они будут и далее страдать от санкций, от других экономических и политических шагов Запада", - сказал он.