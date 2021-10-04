18:04, Сегодня

В Грузии тысячи сторонников Саакашвили вышли на митинг: эксклюзивные подробности Лидеры грузинской оппозиции считают, что задержание Саакашвили мобилизовало его сторонников

В Грузии продолжается акция в поддержку задержанного экс-президента Михаила Саакашвили. Соратники Саакашвили собрались возле крепости в городе Рустави, где расположена тюрьма. Они обещают приходить ежедневно до освобождения экс-президента из-под стражи.

Как рассказал корреспондент телеканала "Украина 24" в эфире программы "Сегодня Новости", первоначально сообщалось о 3 тысячах человек, приехавших под тюрьму поддержать Саакашвили, потом люди все прибывали.

"Они все держат в руках грузинские флаги, а очередь из припаркованных автомобилей здесь идет до самого города Рустави. Люди считают заключение Саакашвили незаконным и политическим, но приветствуют его возвращение несмотря на то, что его посадили. Люди скандируют "Миша, Миша" и машут руками в сторону тюрьмы. Сюда приехали лидеры оппозиции. В частности, глава партии "Единое национальное движение" Нико Мелия заявил, что заключение Саакашвили делает их только сильнее, оно не продлится долго, а сторонников Саакашвили это наоборот мобилизует", - говорится в сюжете.

Читайте также: "Саакашвили – мастер создавать проблемы": озвучен прогноз, что его ждет в Грузии

Акция проходит мирно, несмотря на большое количество присутствующей полиции никаких конфликтов и столкновений здесь нет. Люди верят, что этот митинг поможет освободить Саакашвили, и будут приходить под тюрьму ежедневно до самого освобождения экс-президента.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями в бытность президентом и растрату бюджетных средств.

Как сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, "Михаил Саакашвили, задержан и переведён в пенитенциарное заведение".

Адвокат политика говорит, что есть два варианта – экстрадиция в Украину и помилование президентом. Но президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилования не будет.

По результатам выборов в Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 30,7%.