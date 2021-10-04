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Мендель о Лукашенко: "Он божился Зеленскому отдать "вагнеровцев" Экс-пресс-секретарь президента рассказала, чем опасен Александр Лукашенко для Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко показал себя как крайне ненадежный партнер, заявила в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Господин Лукашенко, чтобы не говорить "самопровозглашенный президент", как он уже известен в украинских медиа, показал себя как крайне ненадежный партнер. Договоренности с Украиной он не соблюдал, хотя клялся в дружбе и поддержке. Вот такой он – Александр Лукашенко. Переговоры или телефонный звонок, заверения или разворот на 90 градусов. Слово – ничего не значащая пустышка. В один из последних разговоров с Зеленским Лукашенко божился отдать "33 богатырей", то есть "вагнеровцев", задержанных под Минском. Именно нам отдать, Украине, а не вернуть в Россию. То ли память у Лукашенко ослабела настолько, что он забывает все сразу после разговора, то ли он слишком гибок в принятии решений", — сказала она.

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По словам Мендель, Лукашенко решил не сопротивляться России.

"Политика многих делает гибкими, скажете вы. Но настоящий лидер ведь должен быть последовательным и твердым, не только широким жестом отдавая приказы бесчинствующим омоновцам. Невеликое это дело – быть жестким руками спецназа. Быть жестким и отстоять независимость своей страны – это было бы достойно восхищения, Александр Григорьевич. Только, похоже, для Беларуси уже именно "было бы". Похоже, Лукашенко стал первым лидером постсоветского пространства, который выбрал самый легкий путь с Россией – не противостоять. Причем не тогда, когда происходил распад СССР и страны еще не почувствовали вкус свободы, а через 30 лет независимости, когда выросли те поколения, которые требуют новый тип правления – демократического, ценностного, современного. Без лжи и тех самых кардинальных разворотов после клятвенных обещаний. Многие постсоветские страны пострадали за свою дерзость – не мирится с имперскими амбициями России. Грузия, Молдова, Украина – самые болезненные примеры. Но и другие постсоветские страны пытаются сохранять хоть какой-то уровень независимости. Азербайджан последовательно наращивал мощности собственной газодобычи, чтобы спрыгнуть с российской газовой иглы. Правительство Казахстана жестко реагирует на территориальные претензии, которые периодически высказывают отдельные российские политики", — рассказала она.

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Мендель прогнозирует, что Россия скоро поглотит Беларусь, и на севере от Украины появится новая опасность.

"Подписанные Минском намерения гармонизировать почти все сферы макроэкономической политики – налоговое и таможенное законодательство, контроль над перемещением товаров и транспорта выглядят полной капитуляцией Беларуси. Возможно, мы увидим вскоре первое настоящее поглощение Россией другого постсоветского государства. Отдаться России, чтобы защититься от собственного народа – вот выбор Лукашенко, изображающего бесстрашие перед камерами собственной пресс-службы. Поведение Лукашенко выглядит слабовольным и во многом отчаянным. Тем не менее, для нашей страны его действия представляют реальную опасность. Вскоре на месте нейтрального до недавнего времени соседа к северу от границы, до которой от Киева немногим более 300 километров, будет находиться российское вассальное княжество, а то и просто – очередной субъект Российской Федерации. И, похоже, что договариваться с Минском уже невозможно. Ведь известно, что лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы", — сказала она.

Напомним, власти Беларуси 29 июля 2020 года заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников ЧВК "Вагнер". Они якобы прибыли, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента. Украина запросила Беларусь об экстрадиции наемников, однако Александр Лукашенко выдал "вагнеровцев" России. 14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, владельцы российских паспортов, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце заявил, что не осведомлен обо всех деталях сделки с "вагнеровцами", но об их перемещении он знал, о чем по телефону сообщил Александру Лукашенко.

По словам Зеленского, когда в Беларусь заехали боевики, он об этом сообщил Лукашенко, а также уточнил некоторые детали, известные ему к тому времени. Лукашенко в свою очередь пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и "сделать все возможное".