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Белорусские власти потеряли связь с реальностью — журналист об убийстве IT-шника Иван Яковина рассказал, зачем власти Беларуси распространили видеозапись трагедии

Стрелявший в сотрудника белорусского КГБ программист стал героем — об этом заявил в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"В последнее время все более странные дела происходят в Беларуси. Эта история про Андрея Зельцера, белорусского айтишника, который дал отпор вооруженной банде кгбшников, ворвавшихся в его дом, прогремела сначала на всю Беларусь, а потом на весь мир. Потому что когда эти люди сломали без всяких законных оснований дверь его квартиры, Андрей начал стрелять по этим гопниками из ружья, защищая свой дом, и застрелил одного из нападавших. В ответ они тоже начали стрелять, и, к сожалению, убили его. Но героический поступок этого совершенно обычного человека стал известен сразу во всей Беларуси. Он, по сути дела, первым из белорусов не побоялся взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом от захвативших страну бандитов. Это вызвало огромное уважение у всего населения Беларуси. Кстати, сейчас по Беларуси идут массовые обыски и аресты уже среди тех людей, которые в соцсетях написали то, что все в общем думают – что Зельцер молодец, что он настоящий герой и поступил правильно", — сказал он.

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Яковина объяснил, почему власти Беларуси показали эту историю.

"Самое интересное, что об этой истории рассказали, и даже видео показали, сами кгбшники. Из-за этого поначалу даже не все поверили, что действительно все так и было. Но позже стало ясно, почему Лукашенко и его люди предали огласке эту историю. Судя по сообщениям пропаганды, они думали, что народ сочтет террористом и убийцей не нападавших на квартиру кгбшников, а самого этого программиста. Белорусские власти настолько потеряли связь с реальностью, что намеревались вернуть себе расположение народа, опубликовав эту запись. Лукашенко действительно не понимает, что его ненавидит сейчас вся Беларусь, поэтому убитый программист, ставший на защиту своего дома, стал народным героем, а не террористом, положительным, а не отрицательным примером для всех белорусов", — сказал он.

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Напомним, 28 сентября в Минске во время "спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности" один из жильцов открыл огонь из ружья по силовикам. Они взломали его дверь, которую владелец квартиры не стал открывать добровольно.

Сотрудники КГБ зашли внутрь, где Андрей был уже с оружием в руках. Он выстрелил в сторону силовиков, смертельно ранив одного из них. Другие сотрудники КГБ убили самого Зельцера.