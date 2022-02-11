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«Освободить Виталия Маркива» - документальный фильм на "Украина 24"

В субботу 12 января в 17:10 на "Украина 24" состоится эксклюзивный показ документальной ленты "Освободить Виталия Маркива" от режиссера Олеся Санина.

История борьбы за справедливость военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - это история не только одного человека, а всего государства, готового отстаивать своих граждан ради общей победы.

Перед показом документального фильма ведущие Елена Чабак и Олег Билецкий встретятся с Виталием Маркивом в 16:40 в студии "Украина 24".

Свой комментарий во время прямого эфира даст Богдан Маткивский – командир 2 взвода 1-го Батальона Национальной гвардии Украины, в котором служил Виталий Марков.

На прямую связь со студией также выйдет режиссер фильма Олесь Санин, который расскажет об идее фильма и главных деталях работы над проектом.

“Во время съемок фильма важным для нас было раскрыть влияние медиа-пространства на развитие громкой истории Виталия Маркива, рассказать о методах борьбы украинского народа с российской пропагандой и продемонстрировать международный протест ради справедливости. Картина действительно уникальная: съемочная команда приобщилась к целому расследованию и натолкнулась на эксклюзивные факты, которые не вошли ни в украинское, ни в итальянское дело Виталия Маркива, но описаны в фильме. Лента раскрывает историю борьбы украинского военного за свободу и правду своего государства. Виталий Марков оправдан, и с ним оправдана вся Украина – это одна из важнейших миссий, которую нам удалось донести в работе”, – делится режиссер Олесь Санин.

«История Виталия Маркива – еще один яркий пример несокрушимости украинского народа, который объединился, чтобы доказать справедливость. Информационный лидер телевещания "Украина 24" имеет честь транслировать документальную ленту. Это наш очередной вклад в борьбу с пропагандой Кремля», – комментирует главный редактор «Новости Группы Украины» Юрий Сугак.

Смотрите документальный фильм «Освободить Виталия Маркива» от режиссера Олеся Санина уже в эту субботу в 17:10 на телеканале "Украина 24"