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"Путин задумал блицкриг против Украины": военный эксперт назвал возможные сценарии Александр Саенко не исключает повторения "грузинского сценария"

У президента России Владимира Путина есть несколько сценариев военной операции против Украины. Они могут предусматривать грузинский сценарий - быструю операцию по "принуждению к миру" и предъявление Киеву политических требований.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Саенко.

"Мы сейчас можем только прогнозировать. Любой военный сценарий, любая военная операция такого масштаба, как война с другой страной обычно имеет несколько сценариев. Есть основной, есть запасной. Так же в любых операциях есть направления основных ударов и другие... Россия готова к проведению военной операции против Украины, она это озвучивает уже даже в официальном русле. Заместитель министра иностранных дел Рябков в интервью прямо сказал, что военное ведомство России предлагает Путину военные пути решения украинского вопроса. Кроме того, по результатам переговоров в штаб-квартире НАТО четко звучало, что Россия готова к проведению операций по принуждению Украины к выполнению Минских соглашений. Это уже прямые угрозы готовности России к такому сценарию", - рассказал он.

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По словам Саенко, Россия "готова проводить операцию, например, подобную 2008 году против Грузии".

"Она так же называлась – принуждение Грузии к миру. Более-менее тот же сценарий может быть. Он вряд ли будет таким масштабным, как прогнозируют – с захватом Киева, полным отделением Левобережной Украины. Потому что все-таки втягивание в масштабную войну", – сказал эксперт.

Саенко объяснил, на какие "ограниченные операции" может пойти Россия:

"Выход на административные границы Донецкой и Луганской области с последующим их признанием, введением туда возможно российских миротворцев под видом принуждения Украины к миру. И еще одно направление - приморское. Но скорее сухопутный коридор не нужно России сейчас пробивать, у них есть мост. А вот захват нашего острова Змеиный довольно мощно ударит по нашей экономике и в принципе реальный сценарий, и еще возможна ограниченная операция - выход к Днепру, но потом, скорее всего, после выполнения определенных российских политических требований, то есть открытия канала на Крым, войска отойдут обратно на административную границу Украины".

Как отметил эксперт, россияне "рассчитывают более-менее на блицкриг, затяжная война им будет экономически достаточно изматывающей".

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Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать как продолжение подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".