"Путин задумал блицкриг против Украины": военный эксперт назвал возможные сценарии

Александр Саенко не исключает повторения "грузинского сценария"

"Путин задумал блицкриг против Украины": военный эксперт назвал возможные сценарии

У президента России Владимира Путина есть несколько сценариев военной операции против Украины. Они могут предусматривать грузинский сценарий - быструю операцию по "принуждению к миру" и предъявление Киеву политических требований.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Саенко.

"Мы сейчас можем только прогнозировать. Любой военный сценарий, любая военная операция такого масштаба, как война с другой страной обычно имеет несколько сценариев. Есть основной, есть запасной. Так же в любых операциях есть направления основных ударов и другие... Россия готова к проведению военной операции против Украины, она это озвучивает уже даже в официальном русле. Заместитель министра иностранных дел Рябков в интервью прямо сказал, что военное ведомство России предлагает Путину военные пути решения украинского вопроса. Кроме того, по результатам переговоров в штаб-квартире НАТО четко звучало, что Россия готова к проведению операций по принуждению Украины к выполнению Минских соглашений. Это уже прямые угрозы готовности России к такому сценарию", - рассказал он.

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По словам Саенко, Россия "готова проводить операцию, например, подобную 2008 году против Грузии".

"Она так же называлась – принуждение Грузии к миру. Более-менее тот же сценарий может быть. Он вряд ли будет таким масштабным, как прогнозируют – с захватом Киева, полным отделением Левобережной Украины. Потому что все-таки втягивание в масштабную войну", – сказал эксперт.

Саенко объяснил, на какие "ограниченные операции" может пойти Россия:

"Выход на административные границы Донецкой и Луганской области с последующим их признанием, введением туда возможно российских миротворцев под видом принуждения Украины к миру. И еще одно направление - приморское. Но скорее сухопутный коридор не нужно России сейчас пробивать, у них есть мост. А вот захват нашего острова Змеиный довольно мощно ударит по нашей экономике и в принципе реальный сценарий, и еще возможна ограниченная операция - выход к Днепру, но потом, скорее всего, после выполнения определенных российских политических требований, то есть открытия канала на Крым, войска отойдут обратно на административную границу Украины".

Как отметил эксперт, россияне "рассчитывают более-менее на блицкриг, затяжная война им будет экономически достаточно изматывающей".

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Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать как продолжение подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Донбасс Россия Владимир Путин