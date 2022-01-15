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"Россия использует техногенную катастрофу в ОРДЛО": эксперт об опасности для Украины

Россия может использовать техногенную катастрофу в оккупированной Горловке на Донбассе, чтобы обвинить Украину в использовании химического оружия в ОРДЛО, в частности, снарядов с белым фосфором.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Андрей Рудык, комментируя информацию украинской разведки об утечке химикатов в Горловке.

"Это может быть использовано. Знаете, недавно распространялась информация, будто мы здесь с американцами готовим какие-то химикаты, разворачиваем подразделения РХБЗ для применения химического оружия. Приблизительно так же, если эта информация будет дальше разворачиваться, это может быть использовано, что мы едва ли не белым фосфором обстреляли. Это одна из классик российской пропаганды, что мы применяли снаряды с белым фосфором. Они это и про Карабах рассказывали. Это один из таких нарративов, известных шаблонов", - отметил политолог.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщило в Facebook, что в оккупированной Горловке Донецкой области из емкостей с аммиаком вытекают в воздух ядовитые вещества, что может быть использовано как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ. Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.