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Возвращение Порошенко в Украину: нардеп рассказал, что его ждет в Киеве Сторонники пятого президента анонсировали масштабную акцию в Жулянах

Соратники лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко утром 17 января соберутся в аэропорту "Жуляны", чтобы встретить пятого президента Украины из зарубежного турне. Пассажиров аэропорта предупреждают о возможных неудобствах.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Европейской солидарности" Олег Синютка.

На вопрос, какие у него планы на понедельник, нардеп ответил:

"Как и десятки тысяч украинцев, быть в Киеве, в Жулянах, и отстаивать не только Порошенко. Я думаю, в этой истории как раз меньше личностных вещей Порошенко... Мы будем отстаивать демократию и законность в стране".

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Синютка заверил, что акция будет носить исключительно мирный характер и выразил надежду, что "власть не пойдет на провокации".

"Мы будем выходить не для того, чтобы разжигать вражду... Я знаю, что от Ужгорода и до Харькова, от Волыни до Херсона люди собираются быть в понедельник в 9:00 17 января в Жулянах, под Печерским судом в Киеве, и действовать в зависимости от того, что выдумают власти. Чем больше власти будут нарушать закон, тем устойчивее и крепче будут убеждения людей... Лично мне звонило очень много знакомых - киевлян, львовян, которые говорят, что мы хотим быть в Киеве в понедельник в 9 часов утра 17 января в Жулянах... Нет сомнения в том, что прибывшие люди настроены мирно, положительно, но в то же время настроены предупредить власть и предотвратить какие-либо незаконные действия со стороны власти - как по отношению к Порошенко, так и по отношению к каждому гражданину Украины, занимающему проукраинскую позицию", - заявил депутат.

Политик допустил, что у людей, которые запланировали поездку из аэропорта "Жуляны", могут возникнуть неудобства.

"Но эти неудобства вызваны не теми людьми, которые приедут, а властью, которая прибегла к политическим преследованиям", - пояснил он.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".