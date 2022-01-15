14:28, Сегодня

Угроза вторжения в Украину: в России сказали, решится ли Путин напасть Журналіст Ігор Яковенко оцінив нові санкції США

После того, как Сенат США опубликовал законопроект о новых санкциях против России, для президента РФ Владимира Путина вторжение в Украину стало невозможным.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

"До того, как эта информация была объявлена, было понятно, что вторжение - это по сути дела уничтожение российской экономики. В том числе и поэтому вторжение было невозможным. На самом деле, вся эта история с громыханием российским железом около границ Украины - это конечно шантаж, попытка вызвать Запад на переговоры, что собственно говоря, и произошло. Это безумное предложение, которое никогда ни при каких обстоятельствах не могло быть принято, тем не менее, вызвало серьезные обсуждения", - заявил он.

Читайте также: "У России сдают нервы": аналитик о позиции России после переговоров с Западом

По словам журналиста, санкции, которые были анонсированы, могут фактически уничтожить российскую экономику.

"Они поставили точки над "і". Поэтому, конечно, никакого вторжения не будет, но дальше будут провокации - до тех пор, пока Путин будет в Кремле... Знаменитый обещанный "военно-технический ответ России, который будет обдуман", пока никак не состоялся. Пока, видимо, все ждут, что это будет за ответ. Кремль заявил, что он требует письменного ответа Соединенных Штатов Америки на то безумие, которое было предъявлено Министерством иностранных дел России. Поэтому, я думаю, что все это громыхание железом закончится только шантажом", - отметил Яковенко.

Читайте также: У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали

Напомним, Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые предлагается наложить на Россию в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.

Предлагается, в частности, запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента РФ, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных, причастных к агрессии против Украины.

В течение 30 дней после возможного вторжения президент США будет обязан ввести санкции как минимум против трех крупнейших российских банков. Также предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и против газопровода "Северный поток-2".

Помимо этого, в течение полугода Минфин, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Также США должны будут увеличить военную помощь Украине.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Гербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.