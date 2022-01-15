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Эксперт объяснил, что толкает Путина на эскалацию с Западом Аналитик указал на место в столице, которое Россия может использовать для терактов

Россия может устроить теракты в Украине, чтобы потом послать туда своих миротворцев. Одной из потенциально опасных дат является прибытие пятого президента Украины Петра Порошенко в Киев.

Об этом сообщил в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" аналитик Остап Кривдик.

"Я бы сказал, что внешняя политика России - является внутренней политикой России. Мотивацию России надо искать внутри самой этой страны. Я думаю, что в первую очередь Путина толкает на повышение ставок страх потерять власть. Ведь в авторитарном государстве выход из власти - это смерть, заключение или бегство. И именно поэтому Путин будет повышать ставки. Очевидно, российская внешнеполитическая машина очень опытная и они понимают, что эти требования, которые выдвигаются, они неприемлемы. Они понимают, что они будут отвергнуты. Поэтому с высокой вероятностью Россия специально формирует этот процесс так, чтобы он был отрошен, чтобы иметь причину атаковать Украину", — сказал эксперт.

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Он отметил, что вероятность наступления России на Украину есть. Однако. По его мнению, такие атаки будут гибридными.

"Существует вероятность того, что такое наступление будет. Вместе с тем теория безопасности говорит о том, что полномасштабное военное наступление является худшим, самым дорогим и наименее эффективным способом ведения войны. Я предполагаю, что будет какой-то гибридный тип атаки. И эти кибератаки на украинские государственные органы власти, которые произошли вчера, это как раз и есть первый признак того, какую войну Россия будет воевать против нас, против Украины", — сказал он.

Аналитик привел пример Казахстана, где, по мнению экспертов, улицу дестабилизировали криминальные элементы.

"Один из вариантов - казахстанский вариант, где криминальные элементы были применены для того, чтобы дестабилизировать улицу, а тогда пригласили так называемых миротворцев. Валерий Герасимов (русский офицер - ред.) в своей статье в 2013 году описывает стратегию российского ведения войны. И там миротворцы чрезвычайно важны именно в ведении войны. А именно - в моральном измерении этого ведения войны. Потому что просто агрессия является откровенно неприемлемой. А если она описывается каким-то образом как миротворчество - это уже есть другое обоснование", — сказал Кривдик.

Эксперт считает, что беглый украинский президент Янукович, который хочет в суде подтвердить свою президентскую легитимность, подыгрывает в этом направлении Кремлю.

"Я бы обратил внимание на иск Януковича относительно того, чтобы его снова признали президентом Украины в одном из украинских судов. Это тоже, как по мне, часть российской войны для того, чтобы расшатать легитимность украинской власти, и на расшатанном фоне якобы двоевластия пробовать "миротворить", — отметил он.

Аналитик отметил, что Украина должна за себя постоять сама. По его словам, для этого у нас есть хорошие шансы.

"В России есть ряд сценариев, есть диспропорция применения силы. Россия хочет применять силу, а Запад не спешит отправлять своих людей на войну. И в такой диспропорции Украина должна постоять сама за себя, и имеет хорошие шансы это сделать. Были довольно интересные кадры из Казахстана, где ОДКБшные миротворцы были в шлемах с надписью "Объединенные Нации"....Мы помним 1968 год, когда в голубых беретах советские спецназовцы, а тогда впервые были применены эти "голубые береты", оккупировали Чехословакию. Я думаю, что в первую очередь, это будет гуманитарное вмешательство на фоне возможных террористических актов. Хотелось бы, чтобы я был не прав", — сказал он.

Кроме того, эксперт считает, что 17 января в столичном аэропорту может произойти событие, направленное на дестабилизацию Украины.

"Одной из таких точек может быть 17 января в аэропорту "Киев" в Жулянах... Я имею в виду именно Жуляны, куда должен прилетать Порошенко", – сказал он.

Ранее дипломат Валерий Чалый сообщил, что Олимпиада в Пекине может стать отправной точкой новой волны провокаций со стороны России.

"Сформировалось такое видение, что Путин не остановится. Они будут продолжать эту эскалацию. И мое мнение, что этот сценарий полномасштабного вторжения есть, но он не основной. Я бы ему дал 10%. Вот эти все танки и прочее…

73% я бы дал другому сценарию. И этот сценарий состоит из двух моментов - внутреннего и внешнего. Внутренний момент связан с тем, что украинское руководство очень хочет пойти снова с попыткой компромиссов с Россией. И как бы меня не уверяли, что там будут стоять четко на патриотических позициях... Знаете - можно стоять, но если тебя толкают в спину, в том числе партнеры, здесь не так просто удержать позицию", — сказал он.

Отметим, пресс-служба Минцифры сообщила о хакерском взломе министерских сайтов. Сообщается, что атака произошла в ночь на 14 января.

"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента", — говорится в сообщении.