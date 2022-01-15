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"У России сдают нервы": аналитик о позиции России после переговоров с Западом В Кремле есть два сценария вести диалог с США и странами НАТО, одним из которых является вторжением, считает эксперт

Переговоры России и Запада, несмотря на напряженность этих встреч, для Украины имеют неплохой результат. Симпатики России в Европе могли ощутить реальность угрозы их безопасности со стороны РФ. Таким мнением поделилась в программе "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" политический аналитик Екатерина Заремба.

"Эти переговоры свидетельствуют о том, что Запад поддерживает Украину, но он поддержал в первую очередь себя, поскольку российские требования очень объемные. Это действительно переосмысление их системы безопасности. То, что предлагает Россия, неприемлемо для Запада", — сказала она.

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Она отметила, что если бы требования Кремля касались только Украины, Запад бы мог пойти на какие-то уступки. Но в данном случае речь идет об ультиматуме, который направлен на структуру НАТО.

"Возможно, если бы Путин не предлагал столь всеобъемлющие ультиматумы, касающиеся вообще передела НАТО, переосмысление структуры НАТО, то возможно, что если бы переговоры касались только Украины, то некоторые страны были бы снисходительными. Но он не оставил им выбора. То, что прозвучало со стороны стран НАТО и США, для Украины является хорошей новостью",- сказал эксперт.

Она считает, что своими требования Россия "тестирует" Запад.

"Для России это означает в первую очередь тестирование возможного. Безусловно, они понимают то, что они требуют более чем возможно, и было бы логичным затем сокращение этих требований, уменьшение их для того, чтобы прийти к какой-то общей позиции. Мы знаем, что США уже озвучила определенные допустимые для себя красные линии, как, например, сокращение учения в Восточной Европе. Возможно, на такие компромиссы и выйдет Россия. Я думаю, сейчас несколько сценариев проигрывается в Кремле. Одним из них может быть маленькая дипломатическая победа на период переговоров по каким-то нюансам. Другой сценарий - вторжение", - сказала Екатерина Заремба.

Она также отметила, что Россия и дальше будет вести переговоры с Западом.

"Переговоры, скорее всего, будут продолжаться, потому что для России было бы выгодно показать, что Запад хлопнул дверью и не хочет продолжать общаться. Есть договоренность продолжать договариваться. Я думаю, что Россия воспользуется этой возможностью дальше выходить на определенные для себя преимущества. Потому что, на мой взгляд, санкции, которые сейчас анонсируются в США на случай дальнейшей агрессии, они являются достаточно болезненными для России, чтобы она решилась на полномасштабную войну с серьезным продвижением фронта", — сказала аналитик.

Она также отметила, что эти переговоры дают Украине.



"Для Украины это означает солидаризацию Запада вокруг ее безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Это значит для меня, как для исследовательницы, осознание собственной военной идентичности со стороны Европейского Союза...И возможно также осознание реальности угрозы (со стороны РФ –ред.) даже со стороны тех государств ЕС, которые были российскими симпатиками", — сказала она.

Екатерина Заремба также прокомментировала вероятную готовность Украины к переговорам с Кремлем.

"Я думаю, что Зеленский хочет показать, что он готов к продвижению переговоров. Потому что Россия обвиняет Украину в том, что Нормандский формат не движется, Украина ничего не делает для того, чтобы урегулировать конфликт на Востоке. Для того чтобы снять этот упрек, Украина выступает с таким форматом. Он может быть, если Россия будет готова договариваться. Если этого нет, то любой формат не приведет к уступкам", — сказала она.

Аналитик считает, что на данном этапе уступок со стороны РФ ожидать не стоит.

"На сегодня я вообще намеков на уступки со стороны РФ не вижу. То, что происходит сейчас в Кремле, над этим много кто сейчас ломает голову, я думаю, что здесь есть несколько таких компонентов, несколько мотивов в одном, и один из них это то, что в России действительно сдают нервы. И соответственно это не та ситуация их политикума, когда они будут готовы идти на уступки в том, чего они уже достигли. То есть отпускать оккупацию восточной Украины и Крыма они точно не будут", — сказала она .

Ранее генерал-майор Василий Вовк сообщил, что Россия считает "военным давлением" со стороны США потенциальную возможность получения Украиной и Грузией членства в НАТО:

"Как я понимаю слова представителей Российской Федерации, незакрытие дверей для Украины и Грузии они называют военным давлением. Скопление военной инфраструктуры стран НАТО, которые уже являются членами НАТО, и которые стали членами Альянса после 1997-го года, они тоже называют военным давлением. В том числе выполнение условий России, изложенных в их проектах соглашения и договора (с США и НАТО - ред.) относительно "стабильности", как они называют. Вот это они называют военным давлением".

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.