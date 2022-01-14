23:39, Вчера

Эксперт объяснил, что в России называют "военным давлением" со стороны США Военное давление США в понимании России – это любая потенциальная угроза безопасности ее территориям, считает эксперт

Россия считает "военным давлением" со стороны США потенциальную возможность получения Украиной и Грузией членства в НАТО. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"Как я понимаю слова представителей Российской Федерации, незакрытие дверей для Украины и Грузии они называют военным давлением. Скопление военной инфраструктуры стран НАТО, которые уже являются членами НАТО, и которые стали членами Альянса после 1997-го года, они тоже называют военным давлением. В том числе выполнение условий России, изложенных в их проектах соглашения и договора (с США и НАТО - ред.) относительно "стабильности", как они называют. Вот это они называют военным давлением. Они не исключают, что завтра Украина и Грузия будут приняты в НАТО, а это для них угроза безопасности их территорий. Это их право - делать свои выводы, делать свои заявления. Другое дело - как мы должны реагировать, Украина… Поскольку на сегодня Россия на наши реакции не обращает внимание, она спрашивает про нас у США, спрашивает про нас у НАТО. В ОБСЕ она про нас не спрашивает, потому что считает, что это институция такая себе, завтра они ее могут снова покинуть", — сказал эксперт.

Читайте также: Представитель России выглядел побитым: эксперт сказал, чего ждать от переговоров с НАТО

Василий Вовк отметил, что Украина делает попытки "откопать" российский вектор, чтобы выйти напрямую на переговоры с Путиным.

"Я замечаю в интонациях и президента Украины, и некоторых наших должностных лиц, в том числе заявление по Казахстану, что мы где-то начинаем "откапывать" российский вектор, чтобы выйти на прямые переговоры с Россией... Другое дело, слишком ли глубоко мы закопали этот вектор, удастся ли его откопать и выйти на контакты. На сегодня Россия не признает Украину ни в нормандском формате, ни в каких-либо других форматах. Это очень печально", - сказал эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ.

"Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского Военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", - цитирует российского чиновника ТАСС.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри страны.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об итогах переговоров России и НАТО.

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.