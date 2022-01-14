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В это шоу втянута вся Украина – Москаль о ситуации с Порошенко Порошенко не могут осудить по статье о терроризме – Москаль назвал причины

Порошенко не могут обвинить в финансировании терроризма, так как предприятия, которые добывали уголь, были зарегистрированы на подконтрольной территории. Кроме того, в Украине нет документа, который бы признавал законом "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Об этом сообщил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" бывший глава Луганского ОГА Геннадий Москаль.



"Я работал в 2014-2015 году в Луганской области, откуда и тянется "угольное дело". Поэтому я хочу просто прояснить - это абсолютная месть Зеленского. Он хочет связать Медведчука, министра энергетики Демчишина, Порошенко, Ахметова, еще кого-то. Нет ничего там! В 2014-2015 году все предприятия Луганской области были зарегистрированы в Киеве, в Киевской области, в Харькове. Когда освободили Северодонецк и Лисичанск, то начали регистрироваться там. Платили НДС, платили налог на землю, платили военный налог. О какой там террористической (организации - ред.) говорят? Уголь поставлялся на Центрэнерго - государственную компанию. Предприятие "Луганскуголь", которое было зарегистрировано в Киеве, имело два счета в государственных банках - Укргазбанк и Ощадбанк. Они перечисляли за уголь деньги. Что это за бред насчет того, что там добывали уголь не шахтеры, а боевики, и что было финансирование терроризма?", — сказал Москаль.

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Он напомнил о законе, который обозначает , что можно считать террористической организацией.

"В 2004 году Верховная Рада приняла закон о борьбе с терроризмом. В 24 пункте статья пишет - террористическую организацию можно признать только судом по иску генерального прокурора, прокуроров областей и города Киева. Все! Был хоть один иск? Нет! Почему освободили Нелю Штепу, знаменитого мэра Славянска? Потому что ее обвиняли в сотрудничестве с террористической организацией. Если брать по закону, то не может вся неподконтрольная территория Луганской и Донецкой области определиться террористической, потому что туда нельзя давать пенсии, нельзя давать помощь, люди не могут перемещаться через границы административные и тому подобное", — сказал экс-глава Луганской ОГА.

Он еще раз подчеркнул, что на Порошенко пытаются умышлено бросить тень.

"Это сделано специально. Порошенко не окажется за решеткой. А за что? Не за что! Если выпустили Штепу знаменитую!", — сказал Москаль.

Политик обратился к депутатам и президенту следовать букве закона.

"Примите (закон о признании террористическими организациями "ЛНР" и " ДНР " - ред.), уважаемые депутаты. Президент должен был внести (законопроект - ред.), как неотложный. Да, были в парламенте законопроекты. Вносил Балога о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими. Вносили другие депутаты. Крым первого чтения дальше не прошел! Проснитесь, народные депутаты, проснитесь, господин президент и господин Данилов! Не должна личная месть тянуть в это шоу всю Украину", — сказал он.

Кроме того, Геннадий Москаль провел аналогию с энергетической ситуацией в Украине во время каденции Порошенко и теперь.

"Мы пережили, не было энергетического кризиса. В 2014-2015 годах не было веерных отключений. Сегодня отключают. Как - "плановые ремонты". Сегодня у всех "плановые ремонты", потому что не хватает электроэнергии.

2015-2019 год, приходит Зеленский. Закон первый - покупаем электричество в России. Закон второй - покупаем электричество в Беларуси. Сегодня покупают у диктатора Лукашенко, которого Зеленский и Верховная Рада назвали диктатором. Мы и у агрессора, и у диктатора закупаем. Что же мы делаем? А как мы тогда прожили? Что потребление увеличилось? Ничего не будет (из дела против Порошенко - ред.), будет пшик из этого всего", — подытожил политик.

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.