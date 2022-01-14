Нардеп о деле Порошенко: если не было откатов, то не было никакого преступления

Скандал лишь добавил популярности пятому президенту Украины, считает Виктория Гриб

Нардеп о деле Порошенко: если не было откатов, то не было никакого преступления

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен дать показания в суде по делу о госизмене, которую ему инкриминируют. В деле Порошенко может не оказаться состава преступления.

Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказала внефракционный народный депутат Украины Виктория Гриб.

"Пятый президент возвращается в государство. Делать эти шоу нецелесообразно... Придите себе в суд, дайте показания, никто арестовывать не будет, потому что нечего", - отметила депутат.

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По ее словам, подозрение пятому президенту "работает и на господина Порошенко в том числе, его уже все называют лидером оппозиции - единственным".

Гриб призвала "не подыгрывать шоу, а пусть посмотрят правоохранительные органы на состав преступления, которое они там прописывают".

"Если просто закупался уголь, и там не было "нала", не было откатов, тогда никакого преступления не было, потому что действительно предприятия были арестованы", - сказала она.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".

Источник Украина 24 Теги Виктория Гриб Петр Порошенко подозрение Порошенко