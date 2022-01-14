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Нардеп о деле Порошенко: если не было откатов, то не было никакого преступления Скандал лишь добавил популярности пятому президенту Украины, считает Виктория Гриб

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен дать показания в суде по делу о госизмене, которую ему инкриминируют. В деле Порошенко может не оказаться состава преступления.

Такое мнение в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" высказала внефракционный народный депутат Украины Виктория Гриб.

"Пятый президент возвращается в государство. Делать эти шоу нецелесообразно... Придите себе в суд, дайте показания, никто арестовывать не будет, потому что нечего", - отметила депутат.

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По ее словам, подозрение пятому президенту "работает и на господина Порошенко в том числе, его уже все называют лидером оппозиции - единственным".

Гриб призвала "не подыгрывать шоу, а пусть посмотрят правоохранительные органы на состав преступления, которое они там прописывают".

"Если просто закупался уголь, и там не было "нала", не было откатов, тогда никакого преступления не было, потому что действительно предприятия были арестованы", - сказала она.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".