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Железняк о деле Порошенко: "Создают шоу" "Власть понимает, что теряет рейтинг"

То, что есть в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, выглядит достаточно непрофессионально. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Почему не подписала госпожа Венедиктова, которая является генпрокурором, важнейшее подозрение в ее политической карьере? Я дам ответ. Потому что умный человек. И ее почти все заместители – тоже, как оказалось, умные люди. Так произошло совпадение – ну бывает же, правда? ...Что в наиболее резонансном деле генпрокурор и заместители на день ушли в отпуск. То, что я там увидел (в подозрении - прим. ред.) - по моему мнению, выглядит достаточно непрофессионально и очень далеко от юридической части", - сказал он.

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"Что, как мне кажется, происходит? Банальное стремление "замылить" глаза... Будут обсуждать это шоу, создавать картинку "господин Зеленский умел и умеет"... Также пытаются закрыть рот оппозиции... Почему? Потому что власть понимает, что теряет рейтинг и, к сожалению, похвастаться за 3 года чем-то, кроме создания шоу, они не могут. Ну, не могут они выйти и сказать "при нас выросла экономика". Она не выросла. Не могут они сказать, что преодолели эпоху бедности, как обещали. Нет, эпоху бедности, возможно, преодолеют для владельцев игорных заведений, потому что для них снизят налоги, или для отдельных олигархов", – рассказал Железняк.

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Украина 24" назвал странным обвинение против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Что касается самого решения суда, то на этом этапе было преждевременно накладывать арест, учитывая, как это происходило. Сейчас у сторон защиты есть еще возможность подать апелляционную жалобу - я думаю, что все-таки в апелляционном суде этот арест будет отменен.

А само подозрение, на мой взгляд, тоже выглядит довольно странным. Тем более события у нас происходили в 2015 году, сейчас уже 2022-й, т.е. 7 лет следствие что-то пытается установить в отношении действий Петра Порошенко как президента... Считаю, что ГБР занимается лишь политическим преследованием", - рассказал Кравец.