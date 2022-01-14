19:08, Сегодня

Путин не остановится: дипломат сообщил, когда Россия может начать провокации Украину будут пытаться вынудить к "компромиссу" на российских условиях, считает Чалый

Олимпиада в Пекине может стать отправной точкой новой волны провокаций со стороны России. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Сформировалось такое видение, что Путин не остановится. Они будут продолжать эту эскалацию. И мое мнение, что этот сценарий полномасштабного вторжения есть, но он не основной. Я бы ему дал 10%. Вот эти все танки и прочее… 73% я бы дал другому сценарию. И этот сценарий состоит из двух моментов - внутреннего и внешнего. Внутренний момент связан с тем, что украинское руководство очень хочет пойти снова с попыткой компромиссов с Россией. И как бы меня не уверяли, что там будут стоять четко на патриотических позициях... Знаете - можно стоять, но если тебя толкают в спину, в том числе партнеры, здесь не так просто удержать позицию", — сказал он.

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Чалый отметил, что Кремль силовым путем будет пытаться принудить руководство Украины к "компромиссу".

"Поэтому будет попытка в ближайшие недели вокруг минского процесса, вокруг переговорного трека все-таки принудить, как говорят россияне, руководство Украины к так называемому компромиссу на российских условиях. Это целый пакет. Это и статус Донбасса, который позволит России иметь влияние через те территории Украины. Это зона свободной торговли, где Россия будет иметь свои возможности прямого взаимодействия. Это и милиция-полиция, которая останется контролировать в этих областях. Это выборы, которые дадут возможности тем, кто сейчас воюет с оружием против Украины, стать легальными представителями власти. И на этом фоне силовые угрозы со стороны России", — сказал дипломат.

Чалый привел примерную стратегию России в организации еще одной волны дестабилизации в Украине.

"Параллельно, я думаю, будет так: сначала Россия продемонстрирует какой-то удар, атаку, и полномасштабно это не будет. Это может быть локально, это может быть кибератака, это могут быть энергетические действия в энергетическом секторе - перекрытие нам поставки электроэнергии через Беларусь и поставки угля из России в условиях зимы. Я бы это окно очертил с 4 февраля до 2-2,5 месяцев. Потому что 4 февраля будет начало Олимпиады в Пекине. Если наш Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский будет там, а Путин планирует туда полететь якобы для встречи, то обнаженные тылы здесь могут дать возможность каких-то силовых действий России. Они сначала попробуют силовыми действиями, а потом принуждением к переговорам. Вот какой будет сценарий. Это как вариант", — сказал он.

Чалый подчеркнул, что такой сценарий не впервые будет применен в отношении нашей страны.

"Этот сценарий уже был перед переговорами по Иловайску, Дебальцево. Это уже было. Они каким-то образом, я уверен, попытаются ударить и потом сказать - "мы мирная страна, мы готовы к миру". А в кулуарах все будут понимать - это угроза силой. Я бы не успокаивался с точки зрения дипломатического трека. Потому что дипломатия достигает успехов, если у тебя тылы надежные. А если у тебя голые позиции, если у тебя нет сильной переговорной позиции - ты проиграешь. Поэтому поддержка со стороны США, Европейского Союза и НАТО - это то, что нам нужно для того, чтобы сбалансировать эту асимметрию между Украиной и Россией", — сказал дипломат.

Отметим, пресс-служба Минцифры сообщила о хакерском взломе министерских сайтов. Сообщается, что атака произошла в ночь на 14 января.

"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента", — говорится в сообщении.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что Москва не считает переговоры с НАТО поражением.

"Они просто приняли к сведению то, что должны были взять к сведению еще ранее. А вот какие выводы они сделают — будут и дальше поднимать ставки, или как минимум возьмут паузу, исходя из дополнительной информации о последствиях агрессии против Украины, которую они все-таки получили в Женеве..." — сказал он.