18:36, Сегодня

"Россия придумывает повод для войны": дипломат об ультиматуме Украине и Западу Россия закончилась как страна, с которой можно строить прогнозируемую политику, считает Валерий Чалый

МИД России, выдвигая ультиматумы странам НАТО относительно невступления Украины в Альянс, демонстрирует шантаж и открытую наглость.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Они говорят о размещении с 1999 года вооружений на территории стран НАТО... Они говорят, что что-то было договорено раньше между ними и США, между ними и ОБСЕ. Уважаемые, то, что было вами договорено где-то в каких-то форматах – во-первых, вы после того, как договорились, напали на Украину, разрушили договор о дружбе. Вы уже не можете с точки зрения международного права претендовать на какое-либо обсуждение, ссылаясь на свои кулуарные договоренности 20-летней давности... У меня вопрос. Как Россия думает? Мы договорились когда-то с США. Министр Лавров вспоминает Бейкера, вспоминает период 90-х годов. Он ссылается на какие-то книги, на мемуары посла Британии в Москве. Слушайте, ну что это за политика?" – отметил он.

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По словам дипломата, МИД России демонстрирует "открытую наглость":

"Они что, будут диктовать условия Украине, как нам жить и что нам делать? Они вышли за все пределы. Ясно, что они готовят еще один силовой удар. Это шантаж чистой воды. Если мы поддадимся этому шантажу, нам запретят не только в НАТО вступать, нам запретят просто дышать на своей земле. Только дай руку в ловушку - и тебя затянет полностью. Очень осторожно нужно быть с этими компромиссами с Россией".

Как отметил Чалый, Россия "кончилась с точки зрения страны, с которой можно выстраивать какую-нибудь прогнозируемую политику".

"С их точки зрения, это на них нападают. Это парадоксально, но они так думают. Они себе придумывают casus belli (повод для объявления войны – ред.). Лавров говорит - "а если украинские военные начнут освобождать?" Он подталкивает сейчас мнение, что мы нападем, Украина. Это же создание casus belli, причины для войны. Представьте себе, до чего мы дожили! Сам Лавров создает casus belli для эскалации ситуации. Для меня очевидно, что Россия ничего не прекратила, что это хамство и наглость, все что угодно – это их стиль. Они выжимают кое-что из стран Запада, надо признать, но окно возможностей для них небольшое", - заявил дипломат.

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Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, направленное на ослабление напряженности на границе РФ с Украиной.

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей Госдепа США и МИД России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, предполагающих нерасширение НАТО на Восток, неприятие Украины в Альянс, неразмещение ракет малой и средней дальности у своих границ.