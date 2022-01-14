18:08, Сегодня

Подозрение Порошенко: нардеп рассказал о новых действиях власти "Все это восприняли не просто, как ошибку Владимира Зеленского"

Предъявлять пятому президенту Украины Петру Порошенко обвинение в государственной измене - это просто абсурд, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Украины из "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Все, кто читал вывод обвинения того, что предложило ГБР, понимают абсурд этого вывода. Все, что угодно можно предъявлять любому человеку, но обвинять Петра Порошенко в государственной измене - это просто абсурд", - сказал он.

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По его мнению, власти сейчас ищут какой-то выход из ситуации:

"Когда они увидели беспокойство, которое возникло в международных кругах - среди тех людей, которые поддерживают Украину - особенно перед возможным началом российской агрессии, которую все обсуждают в мире... Все это восприняли не просто, как ошибку Владимира Зеленского, а как, по сути, поддержку Владимира Зеленского России, чтобы способствовать дестабилизации в Украине. Поэтому они ищут себе какие-то выходы, говоря, что не будут арестовывать Порошенко, приглашают, чтобы он сам прибыл в суд на 11 часов. Сам Порошенко сказал, что он готов и хочет прибыть в суд. Но это попытка (власти - прим. ред.) выйти из этой дурацкой ситуации, которую повлекли и неправовые действия наших следственных органов, и политический характер этих действий, и их юридическая безграмотность", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд. грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее в эфире ток-шоу "Сегодня" эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить, как будет развиваться дело вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".