17:42, Сегодня

"Смешно и топорно": экс-нардеп о российском следе в кибератаках на Украину "Информационное пространство – поле битвы"

К масштабной кибератаке на украинские правительственные сайты этой ночью причастна Российская Федерация. Об этом заявил в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп, заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"Это их почерк и они единственные, кто заинтересован в дестабилизации, хаотизации ситуации в Украине. Плюс в последние дни проходят массовые заминирования школьных заведений в разных городах. Явно все происходит из одного центра. Все выглядит очень топорно и смешно. Но несмешно, что нападают на наши реестры. Нам нужно усиливать кибербезопасность. Информационное пространство – поле битвы. Нужно защищаться и, если нужно, контратаковать", - сказал он.

Напомним, в ночь на 14 января на украинские правительственные сайты совершили масштабную хакерскую атаку. Не работали сайты Минобороны, МИД, ГСЧС, Дії и другие.

Киберпреступники обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте послания угрожали, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.

В пресс-службе Службы безопасности сразу сообщили, что утечки данных не произошло. Инцидент расследуют СБУ и Киберполиция. Официальная причина взлома пока неизвестна.