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Подозрение Порошенко: нардеп рассказала, почему политик вернется в Украину "Всем известно, что в 9 утра самолет приземлится в аэропорту и Петр Порошенко будет в Украине"

Пятый президент Украины Петр Порошенко обязательно вернется в Украину утром в понедельник, 17 января. Об этом сказала в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Нина Южанина.

"Политические действия в отношении Петра Порошенко, совершенно очевидно, должны прикрыть те глобальные проблемы, которые сейчас касаются каждого гражданина Украины. Не только адвокаты пятого президента, но и сам Петр Порошенко уже несколько обращений записал в ГБР, Генпрокурору о том, что он прибудет в Украину 17 января и сразу готов прийти в суд для избрания меры пресечения. Всем известно, что в 9 утра самолет приземлится в аэропорту, и Петр Порошенко будет в Украине. Он возвращается не потому, что его интересует собственная судьба - его беспокоит ситуация, в которой оказалась Украина", - говорит она.

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По ее словам, Петр Порошенко сразу после возвращения в Украину готов посетить суд для избрания меры пресечения.

"Почему-то со стороны ГБР постоянно нагнетается ситуация и говорится о том, что они хотят применить какой-то более жесткий подход. Зачем власть провоцирует такую ситуацию в стране, которая может перерасти в совершенно непонятный сценарий? Власть снова наступает на грабли, которые их же и ударят по голове", - отметила нардеп.

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Украина 24" назвал странным обвинение против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Что касается самого решения суда, то на этом этапе было преждевременно накладывать арест, учитывая, как это происходило. Сейчас у сторон защиты есть еще возможность подать апелляционную жалобу - я думаю, что все-таки в апелляционном суде этот арест будет отменен.

А само подозрение, на мой взгляд, тоже выглядит довольно странным. Тем более события у нас происходили в 2015 году, сейчас уже 2022-й, т.е. 7 лет следствие что-то пытается установить в отношении действий Петра Порошенко как президента... Считаю, что ГБР занимается лишь политическим преследованием", - рассказал Кравец.