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Политика РФ похожа на пропаганду Гебельса: Смешко предупредил украинскую власть Россия давно готова к войне с Украиной, считает Игорь Смешко

Российская Федерация готова к силовому способу решения проблем с Украиною. Такое мнение озвучил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель СБУ Игорь Смешко.

"Путин – диктатор, и если он не сможет продать как победу наступление на Запад – он попытается одержать победу любым образом. Дестабилизируя ситуацию в Украине в том числе. В России все подготовлено к силовому варианту развития событий: армия, особенно военно-космические" силы РФ - готовы нанести удар по Украине. Но для своего народа Владимиру Путину нужно подать все так, что это инвестиция в величие России", - говорит он.

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По его словам, к полномасштабной войне с Украиной готовы и сами россияне: 50% населения страны считают, что в их проблемах должны США и НАТО, а 15% - обвиняют во всех бедах Украины.

"Пропаганда постоянно дает картинку, что Украина и Россия – один народ, они не могут построить государство, там нацисты пришли к власти. Пропагандистская машина подготовила все для возможного вторжения. Как об Украине говорят на первых каналах – я ничего подобного не видел даже в хрониках Геббельса. Даже там подбирали больше слова, чем сейчас Россия".

По мнению Смешко, Украина сможет успешно противостоять вооруженному нападению России, если власти немедленно остановит масштабную коррупцию и обратит внимание на развитие армии и экономики.

"Информационная политика должна быть наступательной, нам нужно перейти на сторону даже нашего оппонента, но с нашей точкой зрения".

Ранее американский дипломат Джон Хербст сообщил, что Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.