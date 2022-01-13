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Катастрофа для страны: Шкиряк рассказал о полном развале МВД Зорян Шкиряк объяснил, для чего уничтожается нормальная честная полиция

О полном развале системы МВД рассказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"То, что сейчас происходит в правоохранительной системе, — это катастрофа для страны. Даже в худшие, самые тяжелые времена у нас недокомплект составлял 10-12% по всей Украине. Сегодня он в среднем 20-22%, и это только за те 6 месяцев, когда МВД начал руководить Офис президента. Очень важный фактор — мы все понимаем, что министр не является субъектом, он не руководит министерством внутренних дел, и господин Монастырский не понимает до сих пор, что это за система и как она должна работать. По моему убеждению, все, что сегодня заявляется, даже то заявление о повышении минимальных зарплат на 10%, произошло только по одной причине: страх. Также я хочу сказать, что большинство рапортов написано за последние несколько месяцев. Этих рапортов сегодня в полиции тысячи. Их просто не подписывают, им просто не дают хода", — сказал он.

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Шкиряк поделился своими мыслями о том, для чего все это делается.

"Лично я убежден, это моя личная точка зрения, что Офис президента сегодня устраивает полиция в том формате, когда честные полицейские, которых мы воспитывали все эти годы, которые никогда не будут принимать участия в махинациях на выборах, уволятся. А на их место придут те, кто готов работать за маленькую зарплату, и за дополнительные незаконные барыши выполнять поставленные задачи, в том числе и на будущих выборах. Честная полиция, которая провела с 2014 года все демократические, цивилизованные выборы, нынешней власти не нужна. И даже последние назначения... Вы не представляете, кого назначают в Министерстве внутренних дел. Я свечку не держал, но продажа должностей сегодня происходит. Это ни для кого не секрет из тех людей, которые работают в системе. Слава Богу, еще держится Патрульная полиция, которая является форпостом общественного порядка. В остальной системе — полная разбалансировка. Прежде всего в том, что нет никакого уважения к руководству МВД. А уважения нет именно потому, что внедряют идиотские инициативы", — рассказал он.

Ранее Зорян Шкиряк прокомментировал повышение зарплат сотрудникам Нацполиции, которое анонсировал глава МВД.

"Министерство внутренних дел — это не только полиция. Это еще Служба по чрезвычайным ситуациям, где такая же позорная ситуация, пограничники, Нацгвардия. И этот вопрос нужно решать комплексно, а не выгребать постфактум, когда ясно, что проблема системная. На сегодняшний день в соответствии с ценами и уровнем инфляции зарплаты должны быть 20-22 тысячи", — заявил он.