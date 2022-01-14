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Дело против Порошенко: экс-нардеп напомнила об обещаниях Зеленского "Он выполняет свое единое обещание, на все остальные он "забил"

В эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол напомнила, что обещал своим избирателям Владимир Зеленский во время президентской кампании в 2019 году.

Так, по ее словам, президент Владимир Зеленский выполняет единственное свое предвыборное обещание - посадить своего предшественника Петра Порошенко.

"Владимир Зеленский озвучивал еще много других обещаний. Например, покончить с эпохой бедности. В этом году люди потратили много своих сбережений и такая ситуация произошла впервые за много-много лет. Владимир Зеленский обещал побороть коррупцию - такая коррупция, как на "Великом воровстве" в последний раз была при Януковиче. Зеленский обещал закончить войну – Путин на границе, а система защиты не выстраивается”, – рассказывает она.

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Черновол отмечает, что действующий президент Украины не решает никаких других вопросов, кроме уголовного дела против Порошенко:

"Зеленский обещал посадить Порошенко еще во время президентской кампании. То есть он выполняет свое единственное обещание, на все остальные он "забил".

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд. грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить, как будет развиваться дело вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".