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Открыли ящик Пандоры: политолог предсказал незавидную участь президентам Украины Руслан Бортник высказался об отношении власти к законодательству страны

Власть уничтожает государственную традицию, заявил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что санкции СНБО для граждан Украины являются конституционными.

"Впредь указую господам сенаторам в присутствии говорить токмо своими словами, а не по писаному, дабы дурь каждого видна была" — Петр I, 1709 год. Нашим представителям власти нужно почаще давать интервью, чтобы было видно, что они из себя представляют. Конечно, это абсолютно некомпетентная характеристика украинского законодательства, это значит, что человек и близко не понимает, о чем этот закон. И у меня сейчас двоякое чувство: часть меня саркастично улыбается, а другая часть горько плачет. Потому что когда мы говорили: "Не сажайте Юлию Тимошенко" — посадили. Когда мы говорили: "Нельзя лишать президента должности без процедуры импичмента" — они приняли постановление Верховной Рады. Мы открыли ящик Пандоры, каждый следующий президент будет либо в бегах, либо сидеть. А это очень плохо, потому что разрывается государственная традиция, преемственность институтов. Это необходимо для того, чтобы государство было стабильным. Возникает желание или узурпировать власть до конца, или быстро сбежать потом, ни за что не отвечая. Мы должны задуматься об этом", — сказал он.

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Также Бортник рассказал, какие шаги должна предпринять власть относительно дел против пятого президента Петра Порошенко.

"Я считаю, что руководители правоохранительных структур — генпрокурор, глава ГБР — должны публично четко объяснить, какие дела есть относительно пятого президента и действующего народного депутата, на какой стадии они находятся, какая идет аргументация у следователей и почему одни дела продвигаются, а другие нет. Без четкой позиции у общества будет большое недоверие по этому делу", — сказал он.

Напомним, 6 января стало известно, что Печерский суд наложил арест на имущество Петра Порошенко. В Офисе генпрокурора заявили, что речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах, а также о ценном движимом имуществе. Впоследствии в "Европейской солидарности" сообщили, что под арест попали и телеканалы "Прямой" и "5 канал". Однако в ГБР эту информацию на следующий день опровергли. 7 января на официальном сайте сообщили, что никакие аресты не налагались ни на телеканал "Прямой", ни на "5 канал".

20 декабря пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.